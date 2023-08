Joséphine Bacon, la grande

Joséphine Bacon est l’une des plus grandes autrices issues des Premières Nations et a su imposer une oeuvre à maints égards notable. Alors qu’elle recevait cette année le prestigieux prix Molson du Conseil des arts du Canada, assorti d’une bourse de 50 000 $ et octroyé pour une oeuvre marquante, la poète a déclaré : « Mon plus grand risque, finalement, ça a été d’oser écrire dans ma langue pour que les aînés puissent me lire, et que les générations futures puissent retrouver leur histoire dans la poésie en innu-aimun, car c’est grâce à la langue qu’elles auront accès à leur histoire. La poésie que j’écris est intimement reliée à notre identité et à notre mémoire, et nos jambes avancent toujours. Faire de la langue innu-aimun non pas une langue assise, mais une langue qui avance […]. » Ne dit-elle pas dans l’un des poèmes de ce nouveau recueil « Ma résistance est ma langue » ?

Cinq ans après avoir reçu le Prix des libraires 2019 pour Uiesh. Quelque part (Mémoire d’encrier, 2018), Kau Minuat. Une fois de plus, publié en français et en innu-aimun, s’engage sur la voie de la méditation. Dans sa postface, Marie-Andrée Gill signale qu’« une fois de plus, les poèmes de Joséphine nous montrent sans le chercher le chemin le plus important : celui vers notre coeur ».

Le « je » du poème est presque toujours solitaire : « Parle-moi sans mot // J’aurai un silence / À t’offrir », voilà son engagement vis-à-vis de son monde intérieur. Si la mémoire convient en ce moment précis du silence, elle précise : « Je garde silence / Pour te répondre / Mes larmes ont / Pleuré la pluie ».

Cette nature est un lien entre le « je » et le vivant dont la poète témoigne. Parfois avec une poésie si tendre, si doucement murmurée, que notre propre silence est de mise : « Au bout du jour / La neige tombe / Sa pureté / Réclame une nuit d’étoiles // Tu lèves les yeux / Là-haut humblement / Elles s’éclairent // Tu baisses les yeux / Elles sont tombées / Sur les épinettes / Pour t’émerveiller / De leurs éclats ».

Même si le poème se laisse bercer, l’idée même du recueil n’est en rien passive. Bien au contraire : « Je souhaite être [dit-elle] / Où Nutshimit m’attend / Ériger mon campement / Marcher ma vie / Appartenir à l’histoire / De celles qui avancent / Croire que mes jambes retourneront / Aux pas des Anciens ».

La beauté de cette écriture poétique tient à cette finesse de tisser un lien secret entre les éléments. Surtout, surtout, « Ne pas mourir / Sans récit ». « J’écris les mots / Un endroit ailleurs / J’écris ma mémoire / Pour ne pas oublier / Qui je suis », dit-elle, et aussi avec qui elle est et qui elle devient.

Le souci de laisser des traces ne tient pas qu’aux mots, il faut aussi investir le corps et ses restes : « Mes os vieillissent / Comme les os de Papakassiku / Sur une plate-forme / Je les entreposerai / À l’ombre des épinettes blanches / Les os retourneront à leur naissance », « N’éparpille pas mes os / Ils sont vivants / Sur la pierre de mes grands-pères ». Tant d’énergie pour que les vestiges parlent, pour que la mémoire perdure. L’entreprise de Joséphine Bacon est de cet ordre, dans le droit fil de ce qui impose le respect. Celui de l’accompagner en la lisant et relisant, ayant le désir de ne pas troubler cette paix qui lui convient et qu’elle dit si bellement : « Ce soir je suis seule / À m’attendre ».

Kau Minuat. Une fois de plus ★★★★ Joséphine Bacon, Mémoire d’encrier, Montréal, 2023, 136 pages