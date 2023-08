«Les jours sont comme de l’herbe»: Grøndahl, sismographe du coeur

Grand lecteur de Kierkegaard, écrivain de la conscience, Jens Christian Grøndahl, né à Copenhague en 1959, est attentif au drame, même infime, de la vie intérieure.

Les jours sont comme de l’herbe, le plus récent livre de l’écrivain danois (Virginia, Sous un autre jour), est formé de six courts romans qui n’ont pas vraiment de lien entre eux, sinon qu’ils relèvent tous de la sensibilité particulière de leur auteur et reposent sur les choix existentiels de protagonistes qui se trouvent à la croisée des chemins. Ce sont six histoires qui forment à leur manière autant de récits d’émancipation.

Il s’intéresse aux familles disloquées, à des couples séparés — parfois par la mort — ou en phase terminale.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans Les jours sont comme de l’herbe, peu après la mort de son père et contre l’avis du prêtre à qui il se confie, un adolescent danois héberge un jeune prisonnier allemand en fuite avec lequel il se lie d’amitié.

À Rome, dans Villa Ada, les parents d’un adolescent de quinze ans finissent de se déchirer lorsque celui-ci fugue et décide de créer une « colonie libre » au coeur d’un parc de la capitale italienne pour accueillir tous les migrants clandestins. Pour l’adolescent, dont le coeur bat pour les faibles et les opprimés, nourri par sa lecture des Bucoliques de Virgile, les Africains sont « des soldats qui luttent pour une vie meilleure ».

Dans Edith Wengler, le narrateur nous livre la biographie d’une célèbre actrice danoise fictive, rencontrée après qu’elle a lu son dernier roman, Quelle n’est pas ma joie — qui est aussi le titre d’un roman de Jens Christian Grøndahl paru en 2016. Cette ancienne interprète du rôle-titre de Hedda Gabler d’Henrik Ibsen se confie sur sa vie amoureuse : « Cela a été un soulagement quand j’ai accepté le vide qu’il y avait en moi. »

Un policier danois est englouti, dans Je suis la mer, par son enquête sur l’étrange disparition d’un industriel. Cet homme à la vie en apparence parfaite aurait-il pu mettre en scène son suicide ? Peut-on vraiment recommencer sa vie ? À chaque pas lui reviennent des échos de la faillite de son propre couple.

Dans Hiverner en été, une juge d’instruction veuve depuis quelque temps reçoit sa fille et son gendre pendant ses vacances d’été, écrasée sous le poids de la disparition de son mari. Déstabilisée aussi par un équilibre familial désormais rompu où elle peine à retrouver un rôle.

Dans Adieu, une jeune femme prêtre, « chargée d’âmes », fait la rencontre d’un sculpteur danois pendant des vacances à Berlin, développant avec lui une étrange relation amoureuse passive, routinière et libératrice.

Livre après livre, une fois encore, l’écrivain danois dissèque en extrasensible le « drame » bourgeois de la vie intérieure.

La mort, et la question du suicide, c’est-à-dire du choix ultime, à travers sa possibilité ou sa réalisation, hante aussi chacune de ces histoires où, avec la finesse d’un sismographe du coeur, toujours, Jens Christian Grøndahl nous donne à voir le temps qui passe et qui emporte tout.

Les jours sont comme de l’herbe ★★★ 1/2 Jens Christian Grøndahl, traduit par Alain Gnaedig, Gallimard, Paris, 2023, 352 pages