Michel Rabagliati: sortir de sa case

« Il y a une fissure dans toute chose ; c’est ainsi qu’entre la lumière. » C’est cette phrase, tirée de la chanson Anthem de Leonard Cohen, qui donne son souffle à Rose à l’île, le tout nouveau Michel Rabagliati. Un roman magnifiquement illustré qui nous permet de suivre, autrement, son fameux personnage de Paul.

Personnage qui, on s’en souvient, traversait un long épisode dépressif dans son dernier album, Paul à la maison, publié en 2019. Ici, nous le retrouvons le temps de quelques jours de vacances sur l’île Verte, entre Cacouna et Trois-Pistoles, avec sa fille, Rose. Où il essaie de colmater la petite fissure qui semble s’être créée dans cette relation père-fille pas toujours évidente.

Évidemment, une fois que nous avons Michel Rabagliati devant nous, la première chose que nous avons envie de savoir est : pourquoi cette envie de laisser la bande dessinée de côté ? Est-ce un désaveu du genre ?

« Tout était parti pour que je fasse un album de Paul, et je me suis rendu compte que les dessins que j’avais envie de faire ne rentraient pas dans les cases, explique l’auteur. C’est un projet de pandémie, j’étais dans un état d’esprit différent, je ressentais beaucoup d’isolement et je vivais beaucoup de solitude. Aussi, je m’ennuyais de ma fille, que je ne vois presque jamais. J’avais envie de lui parler et de parler d’elle. Et comme je désirais passer du temps en sa compagnie, je me suis rappelé les quelques fois où nous sommes partis, ensemble, en vacances, justement à l’île Verte. C’est ce qui m’a inspiré cette histoire. Et pour le format, je trouvais que la forme de l’île, avec ses paysages, ça ne se rendait pas si bien que ça dans une structure de bande dessinée. J’avais besoin de laisser respirer le dessin. »

Mais il n’y a pas que les dessins qui respirent différemment, il y a aussi les mots, qui prennent beaucoup plus de place. « J’ai commencé par le texte, en fait, que j’écrivais directement dans le logiciel de mise en page. Et quand il y avait un trou, je me laissais une note. Je me commandais, en fait, des illustrations. »

Le personnage de Paul représente une figure majeure dans l’histoire de la bande dessinée d’ici. Est-ce que le faire passer vers le roman illustré venait avec le risque de trahir un certain lectorat ? « Bien sûr que ça a été une grosse décision pour moi. Je suis un boy scout ! C’était un maudit gros move, parce que je suis du genre à utiliser toujours le même papier, les mêmes formats, les mêmes types de crayon. J’aime pas essayer des affaires, et le personnage de Paul, pour moi, est immuable. Donc, c’est certain que je suis un peu nerveux, que je doute un peu de la réception. Mais j’y suis allé quand même en me disant qu’on verrait bien ! »

Je m’ennuyais de ma fille, que je ne vois presque jamais. J’avais envie de lui parler et de parler d’elle.

Aux prises avec des maux de bras depuis quelques années, Michel Rabagliati a ainsi pu travailler autrement, y aller de façon, peut-être, un peu plus détendue . « Ça m’a permis de me détendre le bras un peu. Je me sentais pris à dessiner de petites autos, dans de petites cases… Ça fait quand même 50 ans que je fais ça, et après Paul à la maison, j’étais fatigué. Ce projet m’a permis de retrouver le plaisir de dessiner. »

Sur ce, Michel Rabagliati ouvre son cartable contenant les dessins originaux de Rose à l’île. Son visage s’illumine. « Regarde, l’imprimeur a fait un travail extraordinaire de rendu ! »

Il y a, dans le dessin de Michel Rabagliati, un côté anthropologique. Les choses sont représentées dans leur essence, avec respect. On peut voir, par exemple, un dessin du cimetière de l’île Verte. Nous étions convaincus que les bons noms se trouvaient sur les monuments funéraires. Nous n’avions pas tort. « C’est certain ! Regarde, il y a même la pierre tombale de Gilles Carle. C’est important pour moi. J’ai même téléphoné au propriétaire du Musée du squelette pour m’assurer que j’avais reproduit le bon crâne de rorqual, qui est situé à l’entrée du musée. Je trouve ça important de bien ancrer mes dessins. »

Impossible de ne pas lui demander comment sa fille a reçu le livre. L’a-t-elle au moins lu ? « Elle est en train de le lire. J’ai hâte d’avoir ses commentaires. Elle a 29 ans aujourd’hui, j’ai très peu l’occasion de l’avoir sous la main. Très rarement, même. Elle a beaucoup voyagé. Mais, dans tout ça, tu remarqueras que je respecte son intimité. On n’a pas accès à ses pensées quand, par exemple, elle est couchée dans les fleurs. Je sais qu’elle est bonne pour prendre des photos d’animaux, mais on ne sait jamais vraiment comment elle se sent. Oui, ça s’appelle Rose à l’île, mais ça aurait pu s’appeler Paul à l’île. »

Mais, justement, pourquoi le choix de ce titre si c’est Paul qui est au centre de tout ? « C’est pour marquer le changement, le mettre en avant. Le changement de format, aussi. On prend le livre dans nos mains, ce n’est pas une bande dessinée, ni tout à fait un roman. Est-ce que ça va continuer comme ça ? Je penserais pas, ça pourrait être un one-shot deal. Ça m’a permis d’essayer des affaires, de jouer avec l’écriture, de mettre des dialogues intérieurs plus longs. On dirait que le moment, l’époque, appelait ça. J’étais stressé durant la pandémie et j’avais besoin de dessiner la nature, des nuages… J’ai fait un dessin par jour, et je rentrais chez nous. J’avais besoin de cette régularité-là, aussi. »

Rose à l’île respire, effectivement, comme de petites vacances qui arriveraient comme une surprise après un long hiver. On sent que le gros de la tempête est passé. On peut voir, au loin, un petit rayon de soleil se pointer à travers la fente d’un nuage. Un pied de vent, que ça s’appelle. Et il semblerait qu’il y en a de très beaux, dans le coin de l’île Verte.

Rose à l’île Michel Rabagliati, La Pastèque, Montréal, 256 pages