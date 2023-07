«Un été de culture G pour toute la vie»: apprendre, c’est ne pas rester idiot

Depuis 40 ans, Florence Braunstein et Jean-François Pépin, as de la culture générale, professeurs en classes préparatoires, couple dans la vie et dans les livres, consacrent leur carrière à enseigner au plus grand nombre l’art de la curiosité. Ils se sont connus durant les années 1980 au cabinet d’égyptologie du Collège de France ; l’un est polyglotte, tandis que l’autre est adepte des arts martiaux, mais tous les deux sont des érudits ayant le souci du partage. Malheureusement, Un été de culture G pour toute la vie sera leur dernier livre en raison du décès récent de Florence Braunstein, explique Pépin en introduction.

Au fil de leur carrière, les deux boulimiques de culture ont déjà signé plusieurs ouvrages imposants aussi bien par le fond que par la forme qui ont, à chaque publication, eu un succès retentissant et bien mérité dans les librairies. On reste d’ailleurs toujours impressionné par Culturissime. Le grand récit de la culture générale (Gallimard, 2017) ou 1 kilo de culture générale (PUF, 2014), des livres exigeants qui ont su toucher (et structurer) les esprits des lecteurs avec un sens de la vulgarisation qui force le respect. Il faut dire que les auteurs français, dont les disciplines sont complémentaires, parviennent à rendre accessibles des notions parfois compliquées, comme la physique quantique ou l’histoire de la philosophie antique.

Rebelote avec leur dernière offrande, qui parvient avec finesse à mettre en contexte et en perspective. Le livre se veut un condensé des connaissances humaines nées des grandes civilisations au cours des siècles. La tentative est encore une fois ambitieuse, surtout que l’ouvrage, sorte de cabinet de curiosités qui ouvre sur le monde, est moins volumineux que les précédents. Et puis, nul besoin de le lire de façon linéaire, ce qui en fait l’une de ses qualités en saison estivale, sans doute plus propice au vagabondage intellectuel. Le lecteur pioche ainsi comme dans un journal, selon ses goûts ou ses envies. Plus de 400 pages qui appellent à la découverte et à l’apprentissage.

« Le meilleur pour les turbulences de l’esprit, c’est apprendre. C’est la seule chose qui n’échoue jamais. » C’est porté par cette citation de Marguerite Yourcenar que le tandem tente de balayer de grands pans de l’histoire de l’humanité avec une liste de repères bien définis. Divisé en deux parties, l’une sur la géographie au sens large et l’autre sur la culture et les arts, on passe ainsi de la construction du pont des chutes Victoria au sacre de Napoléon.

L’ouvrage se penche sur une brochette de concepts scientifiques, économiques, politiques ou astronomiques. Il aborde également la mythologie, la musique et la littérature. Mais, quel que soit le sujet abordé, les chapitres hétéroclites sont toujours captivants et très bien documentés. Par exemple, les pages qui évoquent la naissance des langues sont un pur plaisir de lecture. Saviez-vous que le silbo, un langage exprimé par des sifflements, est toujours enseigné dans les écoles de l’île de La Gomera, dans l’archipel des Canaries ?

Un été de culture G pour toute la vie ★★★ 1/2 Florence Braunstein et Jean-François Pépin, Les Belles Lettres, Paris, 2023, 416 pages