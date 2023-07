«L’acceptation»: le contraire du feu

C’est l’histoire d’une désillusion amoureuse et d’un malentendu, une impasse qui aura duré trois ans, un récit de séparation « à la fois unique et tellement ordinaire ». Ils se sont rencontrés par hasard dans une librairie, à la fin de l’année 2015, à Paris, alors que flottait dans l’air le souvenir des derniers attentats. Il vient d’une île de feu et de glace, elle tombe sous le charme.

« C’est l’histoire d’un amour, puis d’un désamour », explique sans colère Aurore, la narratrice de L’acceptation, le quatrième roman de Solange Bied-Charreton — intense et magnifique, écrit au scalpel —, à propos de son histoire avec Gestur, un Islandais chercheur en archéologie, spécialiste des tombes vikings.

Mais l’aimer aura été faire l’expérience d’une « solitude accompagnée ». Parfois silencieux et fuyant, absent pour son travail ou pour des séjours en Islande la moitié du temps, Gestur a une vie qui semble être une fuite permanente, un flux sans fin d’allers-retours. Une énigme aux yeux de « husky sibérien ». « Qui était-il quand il ne parlait pas français ? »

Ils deviendront propriétaires à Paris d’un appartement et auront un petit garçon. Leur séparation aura lieu six mois après la naissance de l’enfant. « S’intéresser à Gestur, vouloir le retenir ou rentrer dans sa vie, ce n’était pas une bonne idée. »

La romancière, qui s’est inspirée de sa propre histoire, pose son regard sensible et acéré sur l’Islande, pays à la géographie neuve habité par un « petit peuple en voie d’évanouissement » qui s’accroche d’une main au libéralisme mondial et, de l’autre, à ses traditions millénaires. On y trouve des « falaises angulaires aux creux comme des nefs noires », des volcans au nom imprononçable. « Là-bas, il n’y a personne. Vous pouvez crier, pleurer, appeler les vôtres ou même les maudire, personne ne vous entend. Vous êtes enfermés dehors, jetés hors du monde des hommes. »

Pour Gestur, qui vient de ce pays « sans armée, sans violence et même sans juron », les Français étaient des enfants gâtés, des insatisfaits chroniques qui, pense-t-il, s’inventent peut-être des conflits parce qu’ils n’ont pas à affronter la nature. Leur histoire, elle, à l’inverse de ce pays aussi froid que brûlant, était « le contraire du feu ».

Comme les autres romans de Solange Bied-Charreton, née à Paris en 1982, L’acceptation est traversé d’un commentaire social mordant sur la France, un pays telle « une coquille vide, habité par un peuple amnésique ». Un père roi de la moutarde à Dijon, une mère catholique « bien gentille », un frère expatrié à Singapour, champion du libéralisme mondialisé, trouvant « plus facile d’exporter le folklore que de se confronter à sa disparition ».

Le ton de cette fine dissection est grinçant, sans pathos ni lyrisme — hormis peut-être l’ultime chapitre, nourri d’un fantasme d’anéantissement minéral.

Son roman précédent, Les visages pâles (Stock, 2016), était une satire de la bourgeoisie catholique française sur fond de Manif pour tous, la radioscopie d’une France en perdition. Parfois comparée à Michel Houellebecq, la romancière revendique plutôt sa filiation du côté de Perec et de Flaubert.

Au bout du compte, Aurore n’a d’autre choix que d’accepter « cette guerre qui se joue » partout, accepter la réalité de la fuite permanente de l’Islandais. Comprendre et accepter, dira-t-elle, « que j’avais servi à quelque chose avant d’être quelqu’un ».

Elle nous raconte tout cela sans amertume, mais avec la puissance et la dureté d’un constat. « Il a rendu ma vie captivante », dira-t-elle.

L’acceptation ★★★★ Solange Bied-Charreton, Stock, Paris, 2023, 288 pages