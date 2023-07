«Tintin de A à Z»: d’Abdallah à Zorrino

Tintinophile depuis l’enfance, le réalisateur Patrice Leconte, à qui l’on doit Monsieur Hire, Le mari de la coiffeuse et Ridicule, rêvait, jusqu’à tout récemment, d’ajouter à sa filmographie Les bijoux de la Castafiore, « en prises de vues réelles, et en confiant tous les rôles, même les plus secondaires, à des comédiens connus, pour constituer, autour de Tintin, le casting le plus scintillant qui soit », comme il le confie dans Tintin de A à Z. Hélas ! La Paramount possédant tous les droits des albums de Hergé, le père des Bronzésa dû faire une croix sur ce projet.

À défaut de pouvoir découvrir un jour les aventures du jeune reporter globe-trotteur à la fière houppette à la sauce Leconte, le cinéphile pourra se sustenter de cet amusant, tendre et très personnel abécédaire que l’homme de lettres et de cinéma consacre, en toute modestie, à l’univers de Tintin, de Haddock, de Milou, de Tournesol, des Dupondt et de tous les autres personnages aux « noms épatants ». Taquin, il va même jusqu’à rédiger une longue entrée sur Isidore Lagopède, ex-physicien qui « ne figure que dans cinq cases, au début des 7 boules de cristal ».

De sa plume d’une délicieuse élégance, le cinéaste, qui a aussi cinq romans au compteur, ne cache pas son penchant pour le vocabulaire coloré du fougueux Haddock, à qui il consacre plus d’une entrée, de « Bachi-bouzouk » à « Xylophage » (attention, Leconte aime bien tirer la pipe aux tintinophiles avertis !), en passant par « Moule à gaufres ». « Ce que j’aime bien, avec les insultes du capitaine, c’est que certaines, si mystérieuses, nous incitent à faire des recherches, à apprendre des trucs nouveaux, ce qui, immanquablement, nous procure une sorte de palpable béatitude, qui nous permet de nous endormir moins sots et apaisés. »

Maniant savamment l’humour et l’art de raconter des anecdotes, cultivant avec parcimonie la fibre nostalgique, se dévoilant à travers ses souvenirs de jeunesse et des réflexions sur les septième et neuvième arts, Patrice Leconte n’a certes pas la prétention de livrer un guide complet, pour l’aficionado comme pour le non-initié, sur l’oeuvre de Hergé. En une soixantaine d’entrées, dont plusieurs étonnent par la place qu’elles tiennent dans cet abécédaire qu’on dévore dans l’ordre ou dans le désordre, l’auteur donne envie de (re)plonger dans la vingtaine d’albums de Hergé grâce aux diverses questions qu’il pose à la manière d’un enfant trop curieux.

Ainsi s’amuse-t-il à relever les éléments absurdes ou inexplicables qui ponctuent les aventures de Tintin. À l’entrée « Égoïne », Leconte écrit, à propos de Tintin s’échappant d’un taxi à New York d’une manière pour le moins singulière : « Quand même, certaines questions se posent : d’où sort cette égoïne ? Tintin en a-t-il toujours une sur lui, au cas ? Et si oui, où et comment la cache-t-il ? Et puis aussi, pour scier un panneau dans un taxi, il faudrait que celui-ci soit en bois. Êtes-vous déjà monté dans des taxis en bois ? »

C’est dans ces digressions faussement naïves et ces clins d’oeil complices aux lecteurs que repose tout le charme de Tintin de A à Z. À quand un abécédaire sur Simenon par celui qui a si bellement fait revivre Maigret au grand écran ?

Tintin de A à Z ★★★ Patrice Leconte, Casterman/Moulinsart, Tournai, 2023, 134 pages