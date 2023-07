Un jour de 1973, Victor-Lévy Beaulieu s’envole pour Paris à l’occasion de la sortie, là-bas, aux éditions de l’Herne, de son Essai-poulet consacré à l’écrivain américain Jack Kerouac — paru l’année précédente au Québec. L’écrivain en maraude débarque dans le Quartier latin vêtu de son mackinaw à dents d’ours et aux longues franches, Stetson sur la tête, pipe au bec. Il fait sensation. Avec Poisson d’octobre en maraude chez les francs Gaulois, c’est bien sûr à sa manière qu’il nous raconte cette « voyagerie » sur les traces de l’auteur de Satori à Paris et de ses propres ancêtres français, de Paris à Rouen, en passant par Dieppe et Saumur. Une remembrance échevelée, où le temps s’emmêle les pinceaux, puisque sa mémoire, comme il nous le rappelle, « aime oeuvrer en serpentant ». Y scintille le souvenir de quelques « amours malcommodes », comme avec cette étudiante en histoire, héritière d’une grande famille d’aristocrates, qui va se transformer en « perverse mangeuse d’hommes ». Épique.

Poisson d’octobre en maraude chez les francs Gaulois ★★★ Victor-Lévy Beaulieu, éditions Trois-Pistoles, Trois-Pistoles, 2023, 242 pages