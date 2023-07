Vingt-sept ans après La Grande Beune (Verdier, 1996), Pierre Michon revient sur les lieux de la sidération et donne une suite à ce roman virtuose dans lequel un jeune instituteur débarque en 1961 dans le bourg de Castelnau, village fictif de Dordogne bordé par deux rivières. Il y fait le portrait de « petites gens » sublimés comme sait le faire si bien Michon : ses élèves, Jean le Pêcheur, la vieille Hélène qui tient son « auberge éternelle ». Mais c’est Yvonne, l’apparition, qui tient le premier rôle et le bureau de tabac, pour laquelle le narrateur éprouve un désir qui vire à l’obsession. Une idée fixe qui porte le germe de tous les commencements : le sexe et le texte. Dans Les deux Beune, qui réunit la première et sa suite, au moyen de son écriture dense et ciselée, Michon renoue avec cet état de sidération. Tendu, poétique, entre désirs et fantasmes, animalité et civilisation, ce court roman à présent complet contient bien plus que son poids de mots. Une plongée à l’« origine du monde », pas loin des grottes préhistoriques de Lascaux, une séance en beauté de psychologie des profondeurs.

Les deux Beune ★★★★ Pierre Michon, Verdier, Paris, 2023, 160 pages