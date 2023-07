«Sugar Street», Jonathan Dee

C’est l’histoire d’une cavale et d’un échec. Un homme blanc, fatigué d’être suivi, partout, tout le temps, prend la route avec 168 548 $ cachés dans sa voiture. Arrivé dans une petite « ville d’immigrants » de l’Est américain, il loue au mois un petit logement dans la maison d’une femme étrange, un peu alcoolique. Puis il regarde le temps passer et tente de se faire le plus discret possible. Cet homme en colère, qui reconnaît avoir « quelques idées sur le monde » et avoir fait du mal à des gens, accuse notre monde en « phase terminale » : les religions organisées, l’armée américaine, le libéralisme. Tout en développant une obsession pour des enfants qui fréquentent un centre d’accueil pour réfugiés. On n’en saura pas beaucoup plus au sujet du narrateur de Sugar Street, le huitième roman de Jonathan Dee (Les privilèges, Plon, 2011, finaliste au prix Pulitzer). Face à l’état du monde, il ne sait pas comment faire partie de la solution. Sa radicale descente aux enfers prend la forme d’un lent suicide. « Pour rendre le monde meilleur, la seule méthode, c’est la soustraction. »

Sugar Street ★★★ 1/2 Jonathan Dee, Les Escales, Paris, 2023, 208 pages