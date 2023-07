À l’aube de la cinquantaine, Angela Marsons allait baisser les bras. Plus d’emploi, une maison hypothéquée : le temps était peut-être venu de renoncer à ses rêves d’écriture. Et soudain, le miracle. Ou plutôt, le contrat. Pour Le pensionnat des innocentes (Belfond) et les sept romans suivants. Petites filles perdues est le troisième, après Nos monstres. Il met de nouveau en scène la détective Kim Stone et les paysages du Pays noir (Black Country) anglais. En présence ici, deux familles dont les deux fillettes, âgées de 9 ans, sont inséparables. C’est donc ensemble qu’elles vont être kidnappées, par des ravisseurs aux desseins sadiques : une seule d’entre elles sera rendue à ses parents. Ceux qui auront payé la plus grosse rançon. Les chapitres sont courts ; les bouleversements des uns et des autres, viscéraux ; les rebondissements, inattendus ; l’un des kidnappeurs, vicieux ; les fillettes, formidablement (d)écrites. Et il y a Kim Stone, encore bouleversée par l’issue de son enquête précédente. Une lecture comme une plongée en apnée.

Petites filles perdues ★★★★ Angela Marsons, traduit par Véronique Roland, Belfond « Noir », Paris, 2023, 478 pages