Notre sélection jeunesse du mois de juillet

Libertés à la plage

À l’instar de plusieurs plages, celle mise en scène par Ximo Abadia brille sous le soleil et un ciel tacheté de mouettes et, bien sûr, accueille les touristes qui s’entassent sous leur parasol. La suite permet de prendre le pouls de cette destination convoitée, où chacun trouve son plaisir. Dans une adresse directe au lecteur, l’histoire est présentée dans de courtes phrases qui insistent sur l’action des vacanciers, foule anonyme pourtant personnalisée sous le trait d’Abadia — qui n’est pas sans rappeler, d’ailleurs, celui de Jean Jullien. Alternant entre des plans d’ensemble et des images séquentielles, disposées ici et là dans les pages, l’illustrateur épouse le mouvement présent sur le sable. Il offre des tableaux dynamiques faits de contrastes entre le bleu du ciel et le jaune de la plage, scènes sur lesquelles défilent des personnages stylisés. La plage traduit la légèreté des vacances sans écarter l’aspect impudique qui règle la vie des baigneurs. Censeurs et autres esprits coincés s’abstenir.

Marie Fradette



La plage

★★★★

Ximo Abadia, traduit de l’espagnol par Collectif, Gallimard Jeunesse, Paris, 2023. À partir de 3 ans.

Sous les apparences

« Dans ma classe, il y a un petit groupe qui discute tout le temps. Parfois, je m’approche et les écoute. » Chacun a une vie trépidante, des parents importants, des villas de rêve et des vacances incomparables. Le petit héros semble, au contraire, avoir un train de vie plus humble, jusqu’au jour où il décide d’inviter ses amis à la maison pour leur présenter Georges. Avec Modeste, Julien Baer rejoue avec humour le thème de l’enfant moins choyé qui parvient à trouver sa place au soleil. Dans une langue et un ton adapté à ce garçon simple et attachant, l’histoire se prolonge dans les illustrations expressives de Magali Le Huche (La tribu qui pue). Chaque illustration enrichit le texte de détails étonnants et percutants qui permettent au lecteur de sentir l’atmosphère des lieux et des scènes présentés. La finale, sans doute prévisible, mais non moins flamboyante, reste, à cet effet, des plus réussies. Source de tous les possibles, elle est un hommage à la force imaginative des enfants.

Le malheureux magnifique

Marie Fradette★★★1/2Julien Baer et Magali Le Huche, Les éditions des éléphants, Paris, 2023. À partir de 5 ans.

Evelyne Fournier a signé quelques albums ces dernières années, mais Me prendre dans mes bras est son premier roman. Il s’agit en fait du premier tome d’une trilogie annoncée, nous invitant à la narration d’Alex, un adolescent apparemment asocial qui aime trouver refuge derrière sa guitare électrique et les mots de son Cahier noir, sorte de journal intime. Lorsque sa mère développe un cancer, Alex embrasse une nouvelle maturité, qui le mène à faire face à plusieurs enjeux fondamentaux. Tandis que le narrateur a parfois trop de recul sur la situation, nous offrant des clés de lecture qu’on aurait voulu trouver nous-mêmes, la sensibilité qui guide le récit est émouvante. Affrontant l’incertitude et les défis de la maladie, Alex et sa mère renouent tendrement et concrétisent un inspirant tableau d’une relation mère-fils. Sous un ciel obscurci, Evelyne Fournier n’évite pas la houle des tempêtes, mais elle nous offre des éclaircies lumineuses, où la bienveillance accueille la vulnérabilité.



Yannick Marcoux



Me prendre dans mes bras

★★★

Evelyne Fournier, Les malins, Montréal, 2023, 162 pages. À partir de 16 ans.

Dans la foulée du frère Marie-Victorin

Iris est illustratrice et autrice de nombreuses bandes dessinées, fanzines et albums. Cette fois cependant, c’est sous la coiffe d’Iris Boudreau qu’elle signe Gervais et Conrad, une bande dessinée qui vous fera apprécier les plates-bandes comme jamais auparavant. On retrouve pour l’occasion la cigale et la fourmi, réunies, comme le veut la fable, par la paresse de la première et la rigueur de la seconde. Par le truchement d’anecdotes cocasses et légères, leur quotidien nous propose d’explorer la flore nous environnant et, mieux encore, de la nommer. L’asclépiade commune, la tanaisie vulgaire et le trille blanc, notamment, se révèlent à nous, existant non plus simplement par la couleur de leurs fleurs, mais par des propriétés distinctes ainsi que des faits étonnants et remarquables. Nommer le vivant avec qui l’on partage le territoire est un premier pas vers la reconnaissance de son importance, et Iris Boudreau le fait ici avec une candeur qui donne envie de tout savoir. Un véritable herbier ludique.



Yannick Marcoux



Gervais et Conrad

★★★

Iris Boudreau, 400 coups, Montréal, 2023, 80 pages. À partir de 7 ans.