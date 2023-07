Faut-il relire... José Saramago?

Certains auteurs semblent immortels, d’autres sombrent dans l’oubli. Après un temps, qu’en reste-t-il ? Dans sa série mensuelle Faut-il relire… ?, Le Devoir revisite un de ces écrivains avec l’aide d’admirateurs et d’observateurs attentifs. Aujourd’hui, direction le Portugal pour mieux connaître, après l’incontournable Pessoa, celui qui représente un pan essentiel de la littérature de son pays, et qui l’a fait rayonner grâce à sa curiosité insatiable et à un imaginaire foisonnant : José Saramago (1922-2010).

José Saramago s’appelle en réalité José de Sousa. Le récit de ce changement de nom aurait pu inspirer un de ses romans, à l’image de l’initiative du correcteur d’épreuves dans Histoire du siège de Lisbonne. Celui-ci a substitué un non à un oui dans un ouvrage historique, bouleversant la conscience de son pays de même que sa trajectoire personnelle.

Né au sein d’une famille de paysans analphabètes dans le village d’Azinhaga, où il a passé les premières années de sa vie, José porte le nom Saramago sur son formulaire de naissance, erreur de l’employé de la mairie. Surnom affublé à tout son clan, il signifie « radis sauvage ». L’anecdote a longtemps amusé l’écrivain, ravi de s’être épargné l’effort de trouver un pseudonyme. Saramago a attendu la cinquantaine avant de se consacrer totalement à l’écriture.

Celui qui n’a jamais fréquenté l’université — et a accumulé de nombreux doctorats honoris causa ! — a d’abord forgé sa pensée critique et son érudition entre les rayons d’une bibliothèque publique de Lisbonne. Ses parents ne pouvant lui offrir les études dont il rêvait, c’est sur les bancs d’une école professionnelle qu’il apprendra à devenir serrurier, établissement qui offrait, selon ses dires, d’excellents cours de français, et de littérature.

Loin de se cantonner à un seul métier, il fut également dessinateur industriel, puis correcteur d’épreuves, éditeur, lançant en 1947 son tout premier roman, Terre du péché, inspiré de sa région natale. Exercice qu’il juge peu concluant, davantage préoccupé par son engagement à l’égard du Parti communiste portugais, qui le place en porte-à-faux avec le régime dictatorial d’António Salazar. Saramago participera plus tard à la Révolution des oeillets, en 1974, permettant ainsi au Portugal de devenir un pays démocratique.

C’est en 1982 que se lève l’écrivain avec la publication de son premier véritable succès, Le Dieu manchot, qui lui vaudra une renommée internationale. Déjà, son style, unique, s’impose… et désarçonne, Saramago s’immisçant littéralement dans la narration, alors que la trame du récit est souvent brisée pour mieux interpeller le lecteur. C’est sans compter la multiplication des anachronismes, une ponctuation débridée, et des phrases sinueuses.

À la suite de Fernando Pessoa

Saramago possède « une plume très caractéristique, du côté du foisonnement », rappelle Laurence Perron, postdoctorante et autrice d’un mémoire de maîtrise intitulé L’intranquillité du livre. Reprise de la figure pessoenne chez José Saramago et Antonio Tabucchi. Arrivée à Saramago par l’entremise de Fernando Pessoa (1888-1935), l’auteur le plus célébré au Portugal, et son préféré, elle lui reconnaît tout de même beaucoup de qualités. « Dans L’année de la mort de Ricardo Reis, Saramago se revendique de l’héritage de Pessoa, mais il était aussi en négociation avec cet héritage, en plus d’être critique de l’héritage de son pays », précise Laurence Perron.

Ce militant communiste déçu, réfractaire à la construction européenne — dans Le radeau de pierre, la péninsule ibérique se détache du continent et vogue vers l’Afrique —, signe des pérégrinations intellectuelles, historiques, et poétiques. « L’intérêt, pour Saramago, est de problématiser le réel, pas de le simplifier », affirme Laurence Perron. Une posture qui lui jouera des tours : avec L’Évangile selon Jésus-Christ, il s’attire les foudres des autorités politiques et religieuses du Portugal, qui condamnent son livre. En 1992, furieux, il s’installe aux îles Canaries avec sa fidèle compagne et traductrice d’origine espagnole, Pilar del Río. Leur relation fusionnelle est brillamment illustrée dans le documentaire José et Pilar, de Miguel Gonçalves Mendes (disponible uniquement en DVD).

Fasciné par le Portugal, l’écrivain Patrice Lessard en témoigne dans sa trilogie se déroulant à Lisbonne (Le sermon aux poissons, Nina, L’enterrement de la sardine). S’il admet quelques influences, celui qui est également professeur de littérature au collège de Bois-de-Boulogne n’hésite pas à exprimer ses réserves. « Beaucoup de choses m’énervent chez lui, à commencer par ce motif récurrent, celui de la jeune femme éprise d’un homme plus âgé. C’était bien sûr inspiré de sa propre vie, ça revient dans plusieurs livres, dont Les intermittences de la mort, et c’est inintéressant. Tout comme son penchant pour le réalisme magique, un style que je n’aime pas beaucoup. »

S’il avait à choisir son auteur portugais préféré, Patrice Lessard laisserait de côté Saramago. « Je me sens plus près d’António Lobo Antunes [Au bord des fleuves qui vont, De la nature des dieux]. En 1998, plusieurs croyaient que c’était à lui qu’allait revenir le Nobel. Les procédés formels de Saramago, c’est de la petite bière à côté de ceux d’Antunes : il peut changer dix fois de narrateur dans une seule page. Son oeuvre est belle, forte, et imagée. » Le professeur de littérature constate que tous ces écrivains portugais partagent un point commun : ils sont fascinés par la poésie et la forme, moins soucieux de la structure de leurs récits. « Un genre comme le polar, ça se pratique très peu dans la littérature portugaise », souligne Patrice Lessard.

Ont-ils élevé les cochons ensemble ?

José Saramago a visité le Canada à quelques reprises, participé en 2006 à l’émission Contact avec Stéphan Bureau, avouant dans Le Devoir s’être inspiré du West Edmonton Mall, « là où l’artifice prend la place de la réalité »,lors de la rédaction de La caverne. Louis Jolicoeur compte parmi les Québécois privilégiés à avoir côtoyé l’écrivain. Il y a une trentaine d’années, lors d’une rencontre d’écrivains au Mexique, ce traducteur d’auteurs latino-américains, également professeur et directeur des programmes de traduction à l’Université Laval, avait passé trois jours délicieux en sa compagnie. Au cours d’une virée nocturne — et bien arrosée ! — sur une île dépourvue d’électricité, le groupe d’écrivains se retrouve au beau milieu d’un cimetière.

« Nous avons entendu un curieux grognement, personne ne voyait ce qui se passait, et je me tenais près de Saramago, raconte Louis Jolicoeur. Quand quelqu’un a finalement trouvé une lampe de poche, nous l’avons vu discuter avec un cochon sauvage. C’était une scène extraordinaire ! » Tellement, d’ailleurs, que le traducteur en a tiré une nouvelle littéraire, et Saramago en a eu vent. « Plus tard, un collègue lisant le portugais est venu me porter une copie de son journal [plusieurs n’ont jamais été traduits en français] où il évoque à la fois cette histoire, mais aussi la façon dont je l’ai racontée, ce qui m’a beaucoup amusé. »

Après l’avoir revu quelques années plus tard au Salon du livre de Madrid, Louis Jolicoeur reconnaît que le temps et la gloire héritée du Nobel l’ont éloigné de lui, mais garde un souvenir ému et admiratif de l’homme. Ce qui ne l’empêche pas d’être critique devant ses audaces stylistiques, « dont la majuscule servant à changer de phrase parce qu’il n’utilise pas le point ». Le traducteur a aussi du mal à se retrouver « devant des parenthèses de 30 à 40 pages. Comme [Saramago] est capable de varier les styles, Le voyage de l’éléphant s’avère très sinueux, L’aveuglement présente une écriture plus chirurgicale, et dans Menus souvenirs, il devient presque traditionnel ».

Au milieu de tous ces paradoxes, Louis Jolicoeur et Patrice Lessard considèrent qu’Histoire du siège de Lisbonnedemeure le livre idéal pour leurs étudiants voulant découvrir Saramago. « Le roman est un peu long, affiche une étrange ponctuation, mais on a le temps de bien cerner le personnage principal », souligne le premier. « De toute façon, concède le second, les étudiants trouvent toujours tout trop long. »

Extraits « Certains auteurs, peut-être en raison d’une conviction acquise ou à cause d’une complexion spirituelle naturellement peu encline à un questionnement patient, ont horreur de l’évidence que n’est pas toujours linéaire et explicite la relation entre ce que nous appelons cause et ce que, parce que cela intervient ensuite, nous appelons effet. » Extrait d’Histoire du siège de Lisbonne « Veux-tu que je te dise ce que je pense, Dis, Je pense que nous ne sommes pas devenus aveugles, je pense que nous étions aveugles, Des aveugles qui voient, Des aveugles qui, voyant, ne voient pas. » Extrait de L’aveuglement « Cela ne fait pas de doute, me dis-je ainsi en pensant à son pays, Saramago, c’est l’incarnation même du Portugal. Et pourtant, à le voir avec le cochon sauvage de l’île de Xanitzio, à le sentir si attachant et bouleversant pour nous tous ici, avec sa façon de s’éloigner soudain des choses pour mieux les ressaisir et les exprimer, et cet humour sournois et complice à la fois, le tragique si près du désopilant : on se dit que c’est aussi l’écrivain universel par essence. » Extrait de Saramago et le cochon sauvage, de Louis Jolicoeur, tiré de son recueil de nouvelles Saisir l’absence (L’Instant même, 1994)