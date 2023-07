«Les choses de la lumière»: Remonter le temps

On dit que la meilleure façon de s’initier à l’oeuvre d’un artiste, qu’il soit peintre, cinéaste ou poète, c’est de remonter aux origines. Or, pour Maude Veilleux, c’est tout le contraire. Afin de souligner ses 10 ans de carrière en poésie, l’autrice publie chez Marchand de feuilles Les choses de la lumière, où elle présente 48 poèmes inédits, lesquels sont suivis par ses trois précédents recueils parus aux Éditions de l’Écrou, Une sorte de lumière spéciale (2019), Last call les murènes (2016) et Les choses de l’amour à marde (2013).

« J’avais envie de le faire comme ça, sinon je trouvais que ça donnait l’impression d’une oeuvre finie, tandis que de le faire à l’envers, je trouve que c’est comme plonger, couler dans le fond de l’océan, creuser et arriver à des strates. Évidemment, il y a aussi le fait que je préfère mes nouveaux poèmes et que je suis moins attachée aux plus vieux. Je ne voulais pas que les gens commencent par Les choses de l’amour à marde, même si je sais qu’il y a plein de gens dont c’est le recueil préféré parmi ceux que j’ai écrits », explique la poète, rencontrée dans les bureaux du Devoir.

Maude Veilleux affirme qu’elle a peu relu les poèmes du premier recueil, bien qu’elle soit souvent appelée à les relire dans les cégeps et les universités où on l’invite à parler de poésie : « Je ne sais pas comment font les chanteurs pour chanter leurs vieilles tounes d’il y a 15 ans ! Il y a des oeuvres extrêmement fortes qui peuvent être faites assez tôt, mais je ne suis pas sûre d’avoir ce rapport avec Les choses de l’amour à marde. Pour moi, il s’agit d’une oeuvre de jeunesse. Dans cinq ans, j’aurai peut-être pour ce recueil un regard tendre, comme pour mes journaux de jeunesse que je lis avec bienveillance. »

De plonger à rebours dans son oeuvre a permis à celle qui a aussi signé deux romans, Le vertige des insectes (Septentrion, 2014) et Prague (Hamac, 2016), de constater l’évolution de la poésie au Québec, les structures et les communautés qui la soutiennent et se rappeler ce qu’était la scène littéraire à ses débuts.

« Quand Les choses de l’amour à marde est arrivé, c’était un peu un entre-deux. J’ai l’impression qu’il [le recueil] annonçait ce qui allait suivre avec Daphné B., Marie Darsigny, tout un truc qui allait s’ouvrir avec la poésie féministe. Comme je suis un peu plus vieille, ce n’était pas encore tout à fait présent. C’est vraiment deux ans plus tard qu’on a commencé à en vendre. C’est rare de vendre le double d’exemplaires d’un livre la troisième année. Les gens étaient plus habiles à mettre en relation ce qui était en train de naître, toutes ces nouvelles voix. »

Bonjour tristesse

Ces nouvelles voix dont parle Maude Veilleux, qui incluent Sara Hébert et Julie Delporte, l’éditrice Mélanie Vincelette, les rattache à ce qu’elle nomme la « génération tristesse », qui, comme elle l’explique, « est définie par la mélancolie et la difficulté d’être au monde dans un univers dominé par l’image, l’argent et les amours éphémères ».

C’est d’ailleurs la parution chez Marchand de feuilles de Maquillée(2020), de Daphné B., et de Bijou de banlieue (2022), de Sara Hébert, qui a convaincu la poète, alors en deuil des Éditions de l’Écrou, qui avaient mis fin à leurs activités au début de 2021, d’accepter l’invitation de Mélanie Vincelette à se joindre à sa maison d’édition. Si elle a pris près de deux ans pour répondre, c’est qu’elle traversait une période très sombre.

« J’étais fru, en colère. Après Une sorte de lumière spéciale en 2019, ç’a été difficile, j’étais vraiment épuisée. Quand tu vis de la culture, tu cours tout le temps après des gigs ; t’es souvent tellement pas payé qu’il faut que t’en accumules, pis là, je ne savais même plus comment écrire un poème. »

Elle s’est alors intéressée à des robots capables de composer de la poésie, espérant qu’ils allaient lui faciliter la tâche et lui éviter de réécrire les mêmes poèmes. Puis est arrivée la pandémie : « Comme pour tout le monde, c’était très dur, mais ça m’a donné un gros break pendant lequel j’ai pu dormir et me poser dans mes idées. Il y a aussi le #MeToo littéraire qui n’a pas été facile, qui m’a complètement écoeurée. Pendant longtemps, il y a donc eu tout ce gros motton mélangé. »

Puis est arrivée une soirée de poésie à Nantes où elle avait été invitée afin de rendre hommage à son amie Delphine Bretesché, autrice, dessinatrice et performeuse décédée d’un cancer en décembre 2021. Ce soir-là, celle qui avait continué d’écrire pour la revue Estuaire s’est réellement réconciliée avec la poésie.

« Je me suis alors rappelé que Delphine m’avait dit de ne pas laisser mourir mes livres, que c’était trop important pour moi, et que même si mes éditeurs lâchaient, il ne fallait pas que je coule avec le reste. À mon retour, j’ai écrit à Mélanie. »

Une poète en colère

C’est donc mue par la colère que Maude Veilleux a composé ses 48 nouveaux poèmes : « La colère, c’est une émotion qui me transporte, qui m’apporte beaucoup de jus. Une belle colère, saine, sans violence. C’est bon, être dans la colère. »

Renouant avec la forme brève, Maude Veilleux s’y exprime de manière décomplexée dans une langue crue, authentique, viscérale, où l’anglais se faufile sans que cela nuise à la musicalité, au rythme des poèmes. Armée d’un sens de l’observation redoutable et d’un humour caustique, jonglant savamment avec la gravité et la légèreté, elle parle du mal de vivre à l’ère numérique, de la société qui se déshumanise, de la planète qui se consume.

« Moi, je me trouve super drôle ! J’aime ça, faire rire, mais j’aime aussi ça, faire pleurer. Quand je fais une lecture et que les gens pleurent, je trouve ça le fun. Je ne suis pas dans le cynisme et j’ai vraiment une fascination pour l’humour, pour l’industrie de l’humour. Le slameur Jocelyn Thouin m’a fait remarquer que l’humour reste assez près des arts littéraires, alors pourquoi nous avons l’air de rien avec notre poésie ? J’aimerais ça qu’il y ait plus de shows de poésie, des espaces pour la poésie où l’on rit, où l’on pleure. »

D’ailleurs, c’est sur scène, à l’époque où elle évoluait dans l’univers du zine puis de la poésie underground et des micros ouverts, que MaudeVeilleux a peaufiné les poèmes de ses premiers recueils. Cette fois, aucun texte des Choses de la lumière n’a été lu en public. Alors que durant la pandémie, les rapports humains sont devenus virtuels, la poésie de Maude Veilleux, qui s’est plu à explorer le champ lexical des fluides corporels, s’est faite plus organique.

« J’ai fait beaucoup d’anxiété dans ma vie et sortir de chez moi n’était pas toujours évident. À part Zoom, il n’y a pas grand-chose qui a changé dans ma vie. On dirait que ça m’a permis de me rapprocher de mes voisins et d’être moins devant Internet, de lâcher les réseaux sociaux. Je pense aussi qu’une espèce de rapport au corps m’est apparu parce que j’ai passé deux ans allongée, à sentir mon corps, à être juste avec mon corps, à en devenir obsédée, à être à l’écoute de chaque petit changement. Il y a aussi une espèce de rapport avec les robots qui s’est ajouté au mélange, à cette quête. »

Heureuse de sa nouvelle maison d’édition, heureuse de clore un cycle avec la parution de tous ses poèmes, à l’exception de ceux publiés plus tôt cette année dans Ghost (Bouc Productions), Maude Veilleux se dit aussi heureuse de ne pas savoir de quoi sera fait le prochain cycle.

« J’ai de plus en plus envie d’écrire un roman ; j’avais commencé à écrire la suite de Prague, mais j’y suis restée collée pendant six ans à ne plus savoir quoi en faire. Il faut vraiment que je le tasse de ma vie… Je commence à travailler sur des petites affaires, sur des trucs exploratoires avec d’autres personnes. J’aimerais rencontrer une oeuvre qui me bouleverse, car je ne sais plus comment on écrit un roman, en 2023. »

Les choses de la lumière Maude Veilleux, Marchand de feuilles, Montréal, 2023, 290 pages