Notre sélection de polars du mois de juillet

Jamais trop tard pour tuer

On croit que certaines personnes deviennent malcommodes en vieillissant. Erreur. Ces gens sont des malcommodes qui deviennent vieux. Jacqueline Latourette en est l’exemple patent. Créée par André Marois pour porter le très bien nommé La sainte paix, cette septuagénaire que l’on ne voudrait pas pour voisine — ça tombe bien : elle ne veut pas de vous — n’accepte pas que son « amie » Madeleine ait décidé de vendre sa propriété, située en face de la sienne. Imaginant sa quiétude mise à mal, Jacqueline se met à avoir des envies de meurtre. Et, rapidement, pas que des envies. André Marois retourne ici dans Lanaudière, sur les lieux de Bienvenue à Meurtreville et d’Irrécupérables, et fait reprendre du service au sergent détective Steve Mazenc. Qui, en cet hiver blanc teinté par l’humour noir du romancier, va en voir de toutes les couleurs. Le lecteur aussi, médusé par l’obstination d’une détestable vieille femme prête à tous les péchés pour avoir la sainte paix. C’est aussi drôle que vicieux et grinçant.



Sonia Sarfati



La sainte paix

★★★★

André Marois, Héliotrope « Noir », Montréal, 2023, 201 pages

Les doubles faces

La Britannique Fiona Barton s’est fait connaître avec La veuve, dont la narratrice non fiable a marqué les mémoires. Dans son quatrième roman, L’eau qui dort, l’autrice tourne le dos à la journaliste Kate Waters et nous présente Elise King, inspectrice d’expérience en convalescence dans un village tranquille… jusqu’à ce qu’il ne le soit plus. Un homme disparaît. Deux adolescents sont victimes d’une surdose. Rien ne va plus. Et tout va de plus en plus mal. Impossible pour la policière de se cantonner au rôle de témoin. Elle se met à détricoter le passé, ramenant à la surface les zones d’ombre des uns et des autres. Les personnages se révèlent ainsi bien différents de ce qu’ils disent être. Si quelques revirements sont prévisibles, plusieurs surprennent. Bien qu’à l’arrivée, L’eau qui dort, qui se déploie lentement (ce n’est pas nécessairement un défaut) à travers divers points de vue et temporalités (ce n’est toujours pas un défaut), suit un schéma assez convenu. Et là, c’est le début d’un défaut.

Sonia Sarfati



L'eau qui dort

★★★

Fiona Barton, traduit par Séverine Quelet, Fleuve « Noir », Paris, 2023, 423 pages



Un monde sans échappatoire

Pas évident d’entrer dans un roman de James Lee Burke ; l’expérience est, disons, exigeante. À cause surtout de la dureté du monde implacable dans lequel il faut s’insérer pendant presque 500 pages, souvent plus, mais aussi parce que son écriture envoûtante ne laisse aucune échappatoire au lecteur, aucun choix : on embarque et on souffre du côté sombre du monde ou on décroche. Point. Ici, on ne trouvera pas de Dave Robicheaux ; nous sommes plutôt dans l’autre volet de l’oeuvre de Burke, du côté de la famille Holland, à laquelle il a déjà consacré une dizaine de livres, tous déchirants de vérité. Nous sommes en 1952, à Houston plutôt que dans le bayou louisianais, mais qu’importe : l’univers qu’on découvre dans Les jaloux est tout aussi suffocant qu’à l’habitude. On y rencontre un jeune Aaron Broussard Holland aux prises avec des gangsters qui ne parviendront pas à éteindre son âme ni son amour pour Valérie Epstein, son double, son âme soeur. Un roman d’une justesse et d’une dureté inouïes truffé d’images inoubliables. As usual…

Michel Bélair



Les jaloux

★★★★

James Lee Burke, traduit par Christophe Mercier, Rivages « Noir », Paris, 2023, 427 pages

Dure, la vie…

Le monde des agents de la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine est un univers trouble rempli de traquenards, de violence, de fausses vérités et d’informateurs plus ou moins fiables. Et lorsque Diane Harbaugh voit se suicider devant elle un petit caïd mexicain qu’elle avait recruté comme indic, elle veut se racheter ou, plus simplement, retrouver ses repères en frappant un grand coup. Tout s’accélère lorsqu’elle retrouve bientôt un possible informateur au sud de la frontière, du côté de Tampico, où règne le cartel des Golfos… et elle sombre dans une sorte d’apocalypse de violences diverses quand les mercenaires des trafiquants de drogue tentent de l’éliminer. Seule, rejetée par ses patrons procéduriers, Harbaugh paiera très cher son initiative et se rabattra finalement sur une voie de contournement que l’on n’avait surtout pas vu venir. Un thriller angoissant, habité par quelques personnages intéressants et porté par une violence absolue que quelques tournures remarquables ne viennent jamais atténuer. Dur.

Michel Bélair



Fais-les pleurer

★★★

Smith Henderson et Jon Marc Smith, traduit par Maxime Berrée, Belfond « Noir », Paris, 2023, 384 page