«L’usure d’un monde» : un regard sur l’Iran

Le voyage ne vous apprendra rien si vous ne lui laissez pas aussi le droit de vous détruire. C’est une règle vieille comme le monde. Un voyage est comme un naufrage, et ceux dont le bateau n’a pas coulé ne sauront jamais rien de la mer. Le reste, c’est du patinage ou du tourisme. »

Ces mots de l’écrivain voyageur suisse Nicolas Bouvier (1929-1998), paysagiste sans pareil et maître de l’instantané, François-Henri Désérable pourrait sans doute les faire siens s’il le pouvait.

À la fin de l’année 2022 en Iran, pendant quarante jours, au plus fort du soulèvement contre le régime islamique, le romancier français, ni touriste ni patineur, a voulu mettre ses pas dans ceux de ce « sorcier de la route ». Celui dont la lecture à 25 ans, confie-t-il, a été une véritable « déflagration ».

En 1963, dans L’usage du monde, Nicolas Bouvier, quant à lui, faisait le récit de son voyage presque mythique entre Genève et l’Afghanistan. Un trajet de dix-huit mois accompli au début des années 1950 à bord d’une minuscule Fiat Topolino, en compagnie de son ami peintre Thierry Vernet.

« Je m’étais juré, comme on le fait souvent lorsqu’on lit un récit de voyage, de partir sur ses traces un jour, explique François-Henri Désérable, joint chez lui, à Paris. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvé sur sa tombe à Genève. Là, il y avait un galet sur lequel quelqu’un avait marqué : “Maintenant Nicolas, enseigne-nous l’usage du ciel.” »

Au départ, l’idée était de voyager en Iran sur les traces de Bouvier. Mais rapidement, à la lumière d’un contexte politique bien différent de celui qu’avait pu connaître le Suisse, le projet a changé de forme pour faire écho aux aspirations à la liberté du peuple iranien.

Car le hasard a fait que c’était quelques mois après la mort de Mahsa Amini, jeune femme de 22 ans originaire du Kurdistan iranien, battue à mort par des agents de la police des moeurs pour « port de vêtement inapproprié ». Un événement qui est à l’origine d’une série de soulèvements qui ont enflammé le pays pendant des mois.

En témoigne à présent L’usure d’un monde. Une traversée de l’Iran, une diagonale du fou tracée en autostop ou en bus par François-Henri Désérable entre Zahedan, à la frontière pakistanaise, et Saqqez, dans le Kurdistan iranien, en passant par Téhéran, Chiraz ou Ispahan.

Un antidote contre les idées reçues

Si l’écrivain français emportait avec lui dans ses bagages un certain nombre d’idées reçues à propos de l’Iran et des Iraniens, au moins l’une d’entre elles s’est avérée. « Les Iraniens sont très hospitaliers. Je n’ai jamais rencontré un peuple aussi curieux, aussi accueillant à l’égard de l’étranger. »

En revanche, beaucoup d’autres ont été vite invalidées. À commencer par le fait que l’Iran serait un pays très religieux. « Il m’est arrivé de sillonner un certain nombre de pays musulmans où, lorsque le muezzin fait l’appel à la prière, la vie s’arrête. En Iran, pas du tout. J’ai rencontré un peuple qui se moque pas mal de la religion et qui aspire à avoir un pays laïque ou qui ne soit pas gouverné entièrement par le fait religieux. »

Le voyageur a aussi été surpris de ne pas trouver trace d’antiaméricanisme en Iran. « Les Iraniens apprenaient l’anglais en regardant Les Simpson, téléchargeaient des films hollywoodiens, portaient des Air Jordan et des casquettes siglées du logo des Yankees, rêvaient de voir New York et de connaître le goût du Big Mac. »

« Il suffit d’ouvrir les yeux, tout le monde ou presque en Iran est opposé au régime », a-t-il constaté. Il a vu un monde usé jusqu’à la corde, condamné à moyen terme. « Je pense que la République finira par tomber. Je trouve que la défiance de la population à l’égard de ce régime est beaucoup trop grande. Tôt ou tard, elle finira par s’effondrer. »

À preuve, ces cris entendus à toute heure du jour ou de la nuit, lancés depuis la fenêtre haute d’un immeuble ou d’une voiture qui passe en klaxonnant dans la rue. « Mort au dictateur ! » Des cris chaque fois repris par d’autres, amplifiés, se propageant dans les rues de la ville. « C’était le merveilleux écho de Téhéran. C’était la nuit, traversée d’un éclair. »

Pendant des années, la première chose que je faisais en me levant le matin, c’était de regarder les résultats de la LNH. Franchement, j’échangerais à peu près tout ce que j’ai aujourd’hui pour jouer dans la LNH.

Du hockey à la littérature

Auteur de quatre romans, dont Mon maître et mon vainqueur (Gallimard, 2021, Grand Prix du roman de l’Académie française), François-Henri Désérable est né à Amiens en 1987. Il y a fréquenté dans cette ville du nord le même lycée catholique privé que le président français, Emmanuel Macron, avant d’être joueur de hockey professionnel en France pendant dix ans.

« Pendant des années, se souvient-il, la première chose que je faisais en me levant le matin, c’était de regarder les résultats de la LNH. » Son tout premier chandail de hockey, à cinq ans, était d’ailleurs celui du… Canadien de Montréal. Une flamme qui demeure vivante, s’il faut le croire. « Franchement, j’échangerais à peu près tout ce que j’ai aujourd’hui pour jouer dans la LNH. » L’expérience du sport de haut niveau lui a appris que toute réussite est le fruit de la discipline. « C’est la raison pour laquelle, lorsque j’ai arrêté ma carrière de hockeyeur, j’ai tenu à ne faire que de la littérature, à m’adonner entièrement à la lecture et à l’écriture. »

Une ferveur en partie remplacée dans sa vie par celle pour le voyage, qui occupe désormais chez cet écrivain une place centrale. « Je ne voyage que dans l’idée d’écrire », assure l’auteur de Tu montreras ma tête au peuple (Gallimard, 2013). Une boulimie voyageuse qui lui vient de sa lecture de Bouvier, qui lui a donné « l’envie furieuse de prendre la route ».

« Si je n’avais pas écrit sur ce voyage, il aurait été tôt ou tard voué à l’oubli et c’est comme s’il n’avait pas existé. Ce voyage, en quelque sorte, a partie liée avec l’écriture. Il me semble qu’il n’existe que parce qu’il a été écrit. »

Tout comme les hockeyeurs connaissent bien l’importance de faire affûter les lames de leurs patins, il en va de même, croit-il, pour la sensibilité de l’écrivain. « Chaque jour passé au même endroit finit par émousser votre regard. Je crois que seul le voyage peut vous permettre de l’aiguiser à nouveau. » Pour entretenir un regard plus accoutumé à ce que Faulkner appelait « l’épaisseur de l’ombre ».

« Si l’on voyage, ça n’est pas tant pour s’émerveiller d’autres lieux : c’est pour en revenir avec des yeux différents », écrit François-Henri Désérable. Ce dont témoigne bien L’usure d’un monde, traversé d’observations fines et de rencontres marquantes, de portraits de jeunes filles en feu, bravant la peur et l’interdit.

En ce sens, L’usure d’un monde est aussi une ode au courage de la jeunesse iranienne, qui a su bouleverser le voyageur, l’homme et l’écrivain.

À la lumière des circonstances entourant la fin de ce voyage — dans le Kurdistan iranien, au pays de Mahsa Amini, après l’avoir poliment interpellé, des Gardiens de la révolution lui ont donné trois jours pour quitter le pays —, l’écrivain français sait qu’il ne pourra pas retourner de sitôt en Iran.

« Ce voyage était aussi traversé d’une grande mélancolie, parce que je savais que les paysages que je voyais, que les gens que je rencontrais, que les villes que je traversais, c’était peut-être pour la première et la dernière fois. »

L’usure d’un monde Une traversée de l’Iran François-Henri Désérable, Gallimard, Paris, 2023, 160 pages