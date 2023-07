«Laurel, la nuit»: errances nocturnes

Le jour, Laurel, journaliste pour un magazine de design intérieur, visite les demeures de personnalités connues, qui lui expliquent comment le petit nid qu’elles se sont créé reflète leur personnalité. La nuit, Laurel, orpheline de mère et qui a récemment rompu avec Jon, erre dans les rues de Montréal ou va faire la fête chez des amis, qui parlent de leur philosophie de vie ou de bien-être.

« Ce n’est pas un roman que je voulais autobiographique, affirme Laurence Pelletier à propos de son premier livre, Laurel, la nuit. Il n’y a aucun élément biographique, sinon le fait que j’habite Montréal, que j’ai déjà été amoureuse, que j’ai vécu des ruptures et que j’écris des chroniques pour des revues de littérature et d’art. Je traversais une rupture amoureuse, et j’avais envie de comprendre ce qui persiste après la rupture, ce qui nous poursuit, ce qui nous pourchasse comme émotion, ce qui nous retient d’avancer et de connecter avec les autres. »

Chaque fois que Laurel retourne à son appartement, c’est plus fort qu’elle, elle doit repartir et explorer d’autres lieux, se laisser étourdir par la musique, par l’alcool, par ses tentatives d’entrer en contact avec les autres. Elle y croise notamment Andreas, avec qui elle vit un amour impossible depuis des années, Salman, un ami qui se complaît dans le cynisme, et Jessica, une nouvelle amie qui lui veut trop de bien.

« L’idée d’errance et de la perte de sens pour moi a été aussi liée à cette expérience de la rupture, qui trouble, qui renverse une personne quand elle le vit, poursuit celle qui enseigne la littérature et les études féministes au cégep et à l’université. Cette idée a été le point de départ qui a ancré le reste du récit et des péripéties de Laurel. C’est comme si la rupture amoureuse venait se répercuter ou se reproduire dans d’autres scènes où la protagoniste est incapable de créer des liens, de s’attacher, où les paroles des autres deviennent un peu creuses, évanescentes. »

Des voix dans la nuit

Si on ne rit pas à se taper sur les cuisses en lisant Laurel, la nuit, roman atmosphérique où l’on se laisse ravir par les réflexions cyniques de la narratrice et ses pérégrinations quasi somnambuliques, force est d’admettre que plusieurs dialogues, livrés en vrac sans que les locuteurs soient identifiés, formant une suite incohérente évoquant le jeu du cadavre exquis, font sourire plus d’une fois.

« Une partie de moi voulait que l’on ressente la solitude dans la foule, cette impossibilité-là de construire un récit cohérent d’une phrase à une autre. Au moment où je rédigeais le roman, c’était la pandémie ; la seule façon de se rattacher aux autres, c’était souvent par textos ou par stories Instagram. Il y avait beaucoup d’anxiété dans l’air et beaucoup de solutions, de vérités qui nous étaient proposées sur ces plateformes-là. Tout semblait vouloir répondre d’une anxiété commune, ambiante, culturelle. Pour moi, il y avait un grand doute, une grande suspicion, un refus d’y adhérer. »

Face à ces rhétoriques qui tournent souvent à vide, Laurel préfère parfois garder le silence, se demandant jusqu’où les gens iront dans leur argumentaire fumeux, s’ils croient réellement aux théories qu’ils avancent ou s’ils ne sont pas en train de lui monter un bateau.

« C’est comme si mes expériences du milieu mondain, où le small talk est de mise, où on est un peu sur le pilote automatique, où il n’y a pas de contenu sincère, m’avaient permis de toucher à cet écart entre le fond et la forme des mots. Je pense que la protagoniste essaie vraiment de faire la part des choses dans ces paroles qui peuvent nous intimider, nous impressionner, nous fasciner, dans cette distance dans laquelle on est toujours par rapport au monde qui parle ce langage-là. »

Dans ces dialogues, qui forment un bruit de fond dans les escapades nocturnes de Laurel, s’exprime également la solitude de tout un chacun, une volonté de se démarquer, de se faire entendre, de projeter une image qui ne reflète pas nécessairement la réalité. Bref, d’épater la galerie.

« Dans le roman, il y a un aspect “palais des glaces” où l’on se promène, où tout le monde est en représentation. Qu’est-ce qui se passe quand on enlève le masque ? On dévoile la part horrible, cruelle ? Laurel n’est pas une personne nécessairement plaisante ; elle est très à l’écart, parfois un peu snob. Il y avait quelque chose de ces petites rencontres mondaines que j’aimais bien et que j’aime bien aussi retrouver dans la littérature, dans les romans mondains, un peu vains. J’ai beaucoup lu Françoise Sagan ; ce ton un peu léger, mais aussi très grave, a beaucoup nourri l’écriture. Il y a tout un mythe, un imaginaire qui est relié à cette vie d’écrivaine que j’essayais de toucher, de saisir. »

Mots d’amour

Tandis que chaque personnage que Laurel croise semble jouer un rôle, qu’en est-il du rôle qu’elle joue auprès de Jon ? Pourquoi n’arrive-t-elle pas à rompre définitivement ? Pourquoi lui fait-elle miroiter l’espoir de redonner une seconde chance à leur couple ? Après tout, n’a-t-il pas l’arrogance de croire qu’au fond d’elle-même, elle veut renouer avec lui ?

« On parle beaucoup du gaslighting en ce moment et à travers le personnage de Jon, je voulais montrer jusqu’où allait cette manipulation du langage. Il y a une faiblesse ou une fatigue chez Laurel, qui est tentée de se laisser avoir par ces mots-là. Ce serait reposant que quelqu’un sache à notre place de quoi on a besoin. Jon prétend savoir ce qui est bien pour Laurel. Peut-être est-il bienveillant dans ce désir-là, mais il est très insistant, harcelant à la limite. Je pense que la rupture crée ces extrêmes-là. Comment utiliser le langage pour que ce soit effectif quand on veut retenir quelqu’un ou s’en éloigner ? C’est un peu cette quête qui anime la déambulation de Laurel. »

Malgré le message maladroit qu’il envoie à Laurel, la romancière défend le comportement de Jon, qu’elle n’a pas conçu comme un personnage toxique : « Je crois que c’est la rupture qui nous fait dire ou faire des choses qui nous rendent vraiment pitoyables, vraiment laids, qui nous humilient. Son comportement peut sembler toxique, mais la relation ne l’est pas. Peut-être que ç’aurait été autre chose si elle avait voulu reprendre. Je vois plus ce message comme un geste de désespoir, une tentative désespérée de s’accrocher, de convaincre l’autre de revenir. »

Au fond, ce qui empêche Laurel de retrouver Jon, c’est l’espoir de voir réapparaître Andreas l’attendant en face de chez elle…

« C’est la constance dans le roman, depuis le début, depuis toujours, jusqu’à la fin. Peut-être que cet amour-là est le seul phare dans la nuit, dans cette brume qui entoure Laurel. Andreas était là avec elle, pour elle, sans jamais lui proposer de solutions à son mal-être. Il y a une réelle recherche sentimentale qui est faite tout au long du roman. C’était quand même important pour moi de ne pas juste rester dans le cynisme où l’on se complairait, se vautrerait. Laurel se sert du cynisme comme d’un bouclier, d’un moyen de défense. Heureusement, à la fin, les défenses tombent », conclut Laurence Pelletier, qui fera bientôt paraître l’essai Nudités féminines (PUM).

Laurel, la nuit Laurence Pelletier, XYZ, « Quai no 5 », Montréal, 2023, 186 pages