«La promesse du chasseur»: la solitude des félins

Détentrice d’un diplôme en création littéraire, la Torontoise Pamela Korgemagi aurait eu l’inspiration pour son premier roman en voyant à la télévision une femelle cougar menant ses chatons à la rivière. « La Fauve éleva cette portée-là avec un détachement induit par la perte de ses premiers bébés. Le souvenir de ses chatons dérobés remontait à la surface lorsqu’elle s’y attendait le moins, elle savait bien qu’elle pouvait perdre ceux-ci tout aussi facilement. »

Alternant entre le point de vue de la Fauve, cougar de la forêt canadienne, et celui de Joseph Brandt, fils du forgeron du village et orphelin de mère, La promesse du chasseur se déroule au début du XXe siècle, au moment où les villages prenaient de l’expansion au détriment des forêts. À l’époque où les animaux sauvages faisaient l’objet de nombreuses légendes dans les villages où l’on maîtrisait à peine l’art de la chasse.

« Ne t’aventure pas trop loin. Il y a fort à parier que la Créature rôde dans les alentours. Où et quand Joseph avait eu lieu vent de l’existence de la Créature, il ne s’en souvenait pas. À croire qu’il en connaissait la légende depuis toujours, qu’elle avait grandi avec lui. On ne parlait d’elle qu’à voix basse, comme si elle pouvait entendre tout ce qu’on disait dans son dos. »

Évitant l’anthropomorphisme à la Disney ou des documentaires animaliers infantilisants, Pamela Korgemagi entraîne le lecteur dans la tête de la femelle cougar de manière à démontrer le mode de vie des grands chats d’Amérique, qui doivent lutter entre eux pour leur survie, allant jusqu’à se dévorer les uns les autres. La suivant au fil de ses portées et de ses parties de chasse au cerf, la romancière signe un récit d’aventures palpitant et impitoyable qui met en lumière le danger que représente l’homme pour le règne animal tandis que la civilisation menace de plus en plus la nature.

« Il y avait là des douzaines de petits moutons blancs, grouillant entre les quatre murs de la grange, agités par sa présence. La Fauve tomba en transe. Elle n’avait jamais rien vu de tel, tout un groupe rassemblé en un espace restreint. »

Du berceau au tombeau, l’autrice suit l’évolution de Joseph qui, à l’instar du capitaine Achab pour Moby Dick, deviendra totalement obsédé par la Fauve au fil d’un touchant récit familial sur fond de conflit des générations : « En vérité, Joseph n’était pas obsédé par la mise à mort de toutes les petites bêtes, comme le redoutait son père. Il n’avait en tête qu’un seul et unique trophée. »

Éblouissant roman sur le dualisme humain/animal aux puissants passages oniriques, La promesse du chasseur atteint son paroxysme lorsque Joseph entre en contact avec la nature, allant jusqu’à imiter le comportement d’un chat sauvage, afin de retrouver la Fauve. Doté de riches descriptions de la forêt et de la faune, le roman de Pamela Korgemagi ne pouvait tomber entre de meilleures mains que celles de la traductrice Gabrielle Filteau-Chiba (Encabanée, Sauvagines, Bivouac, XYZ), dont le grand amour pour la nature se reconnaît dans sa volonté d’en célébrer toutes les beautés à travers la poésie des mots judicieusement choisis.

La promesse du chasseur ★★★★ Pamela Korgemagi, traduit par Gabrielle Filteau-Chiba, XYZ, Montréal, 2023, 378 pages