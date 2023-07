«La paix ou la guerre»: en Russie, d’un mensonge à l’autre

Dans son ultime roman, Tout passe, sorte de testament politique et littéraire écrit en 1961, Vassili Grossman (1905-1964) raconte l’histoire d’un homme revenant à la vie après avoir passé trente ans dans les goulags de l’Union soviétique.

Pendant son voyage à travers la Russie post-stalinienne, il fait diverses rencontres et s’interroge sur l’existence de l’« âme russe ». Mystérieuse, insaisissable, énigmatique ? Si, pour Churchill, la Russie était « un rébus enveloppé d’un mystère à l’intérieur d’une énigme », pour Grossman — ou pour son narrateur —, il n’y a pas d’énigme. Rien n’est plus clair : « Il serait temps que les devins qui prédisent l’avenir de la Russie comprennent que seul l’esclavage millénaire a créé la mystique de l’âme russe. »

C’est aussi le point de vue de l’écrivain russe Mikhaïl Chichkine dans La paix ou la guerre. Réflexions sur le « monde russe », un recueil d’essais percutants écrits en allemand en 2019 — puisque selon lui, la langue russe est aujourd’hui devenue la langue des assassins.

Depuis le temps des premiers tsars, de l’URSS et du chaos des années 1990, jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février 2022, cette « opération spéciale » dont l’objectif était de sauver les Russes, la culture et la langue russes des fascistes ukrainiens, l’écrivain nous sert de guide. En août 1991, à Moscou, alors qu’une poignée de dinosaures du Parti communiste tentaient de rétablir par la force l’Union soviétique, il était déjà parmi la foule prête à défendre la jeune et frêle démocratie russe.

Mêlant par moments son histoire familiale et intime à celle de l’Union soviétique et de la Russie, Chichkine donne ici libre cours à sa colère. « Cette attitude de l’État qui se comporte avec sa propre population comme une puissance d’occupation remonte à sa fondation par les Vikings. »

« Il s’agit de mon interprétation de la Russie, de son passé, de son présent et de son avenir », écrit-il, tandis que « sous nos yeux, la Russie a émigré du XXIe siècle au Moyen Âge ». Mais paradoxalement, le livre est aussi une déclaration d’amour à la Russie, « dont la nature est si belle et la culture si grandiose, mais qui, constamment, se transforme en monstre dévoreur d’enfants, ceux des autres comme les siens ».

Né à Moscou en 1961 — l’année même où Grossman écrivait Tout passe — de mère ukrainienne et de père russe, Mikhaïl Chichkine vit en Suisse depuis 1995. Romancier connu (La prise d’Izmail, Le manteau à martingale), c’est en homme franc et lucide qu’il prend la parole pour expliquer à l’Occident ce « monde russe » hermétique et indéchiffrable dont il est issu.

Premier constat : « La Russie est revenue aux temps soviétiques du mensonge absolu. » Suivi très vite d’un autre : « L’histoire russe se mord éternellement la queue. » Et les mystères s’accumulent. « Est-ce une dictature et un dictateur qui accouchent d’une population d’esclaves ou une population d’esclaves qui accouche d’une dictature et d’un dictateur ? L’oeuf et la poule. Comment rompre ce cercle vicieux ? Où le nouveau départ de la Russie peut-il commencer ? »

Le reste, tout le reste, est à l’avenant.

La paix ou la guerre Réflexions sur le « monde russe » ★★★★ Mikhaïl Chichkine, traduit par Odile Demange, Noir sur Blanc, Paris, 2023, 208 pages