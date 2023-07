«L’invitée» : partout chez soi

C’est l’été à Long Island. Alex, les orteils enfoncés dans le sable, jette un oeil à son téléphone. Un autre message de Dom. Dans ce même mouvement de déni qui l’a poussée à fuir New York pour les Hamptons, elle s’élance vers la mer, imperméable — en apparence — aux notifications qui se succèdent sur son appareil. Cette scène, qui se répète en boucle dans le roman L’invitéed’Emma Cline, entrouvre le rideau d’une existence entêtante, vertigineuse et résolument intrigante.

Par les pensées qui se bousculent dans sa tête, on devine que la jeune femme est pourchassée par un passé trouble, des dettes importantes, et la menace d’hommes en colère. Heureusement, elle est en sécurité dans la maison de vacances de son nouveau copain, Simon, un fortuné quinquagénaire qui aime s’afficher avec sa nouvelle conquête au bras.

Or, après une fête où Simon la trouve avec un autre homme dans sa piscine, Alex est abandonnée à la gare, un billet en main, sommée de retourner dans la Grosse Pomme. Avec pour toutes possessions son téléphone déchargé et ce don qu’elle a d’orienter à sa guise le désir des autres, la naufragée décide de s’attarder dans les parages, au moins jusqu’à la célébration de la fête du Travail que prévoit Simon, décidée à le surprendre et à recoller les pots cassés.

Entre-temps, Alex erre entre les dunes alourdies de soleil, les grandes avenues où s’alignent les propriétés majestueuses et grillagées, les portes des clubs privés poussées par une élite parée d’une insouciance cruelle, presque violente en regard de sa tourmente. D’une rencontre à l’autre, elle s’immisce dans ce milieu, porteuse d’une identité éthérée, façonnée et plus effacée par chaque nouveau mensonge.

De désillusions en fausses vérités, Alex envoûte autant qu’elle dérange, assommant sa conscience à coups d’analgésiques, se faisant constamment violence pour plaire aux hommes qui assurent sa survie, le tout dans un mouvement duquel elle se croit à tort la maîtresse.

Roman d’errance

L’autrice derrière le succès The Girls (Quai Voltaire, 2016) est de retour avec un roman brumeux qui sonde l’âme de jeunes femmes désoeuvrées pour en extraire leurs plus étranges désirs. Emma Cline s’établit en maîtresse des ambiances pour ancrer et rendre crédible un personnage flottant, qui risque à tout moment de perdre pied, teintant une quête tragique, pourtant vouée à l’échec, en élégant et passionnant suspense.

L’invitée est un roman d’errance, mené par l’observation et l’atmosphère. Les tempêtes grondent sous la surface, instaurant une tension volcanique, presque insoutenable, qui n’a jamais besoin de culminer en coup d’éclat pour frapper droit dans le mille.

La réflexion, ici, s’énonce dans la multiplication des contrastes. Entre les splendides décors et l’ignoble condescendance, entre les paysages paradisiaques et l’abjection de l’indifférence s’esquissent les conséquences de la lutte des classes, le désespoir vicieux de ceux devant qui les portes restent résolument closes et l’aveuglement collectif qui, volontairement ou non, maintient tout ce beau monde à la place qui lui est assignée.

L’invitée ★★★ 1/2 Emma Cline, traduit par Jean Esch, La table ronde, Paris, 2023, 320 pages