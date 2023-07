«Immersion», Emiliano Poddi

Pour les besoins du tournage de Tiefland, en 1941, Leni Riefenstahl, la « réalisatrice d’Hitler », a recruté des Tsiganes dans un camp de transit avant leur déportation vers les camps de la mort. En 2001, Martha, biologiste marine et fille d’une figurante du film, accompagne la cinéaste lors de son dernier voyage de plongée aux Maldives avec l’intention de lui faire son procès. « Tes images seules t’intéressent, le reste ne compte pas et t’est complètement indifférent. Voilà en quoi tu es nazie, Leni, en cent ans d’existence tu ne t’es pas interrogée une seule fois sur la différence entre un enfant vivant et un enfant mort… » Combinant savamment faits vécus et fiction, intercalant citations et différents faits et gestes de la réalisatrice des Dieux du stade, fruits d’une recherche minutieuse, le romancier italien Emilano Poddi esquisse le portrait d’une femme pétrie de contradictions, esthète, narcissique, séduisante et insaisissable, à la fois cinéaste de génie et être humain immonde.

Immersion ★★★ 1/2 Emiliano Poddi, traduit par Sophie Royère, Albin Michel, Paris, 2023, 306 pages