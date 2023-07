Vaut-il mieux vivre ou créer ? À cela tentent de répondre deux amis, Jonathan Harnois, parolier et auteur il y a près de vingt ans d’un unique roman remarqué (Je voudrais me déposer la tête), et Robert Lalonde, vétéran des lettres qui n’a plus besoin de présentation. « Je m’ennuie des jours où j’écrivais comme l’oiseau chante », avoue le premier. « Écrire n’est pas une religion, c’est une guérilla », lui enjoint Robert Lalonde, le couteau entre les dents. À travers cet échange épistolaire à coeur ouvert, ces deux amoureux de la métaphore — entre l’exaltation et le « froufrou » — confient leur désarroi littéraire. Le temps de quatre saisons, à cheval sur la pandémie, pour vaincre l’isolement, les deux amis vont prendre le risque de la « transparence » et apprendre à mieux se connaître. Une fois passés les salamalecs et les congratulations, ils se font sous nos yeux le bouche-à-bouche pour raviver le feu de l’écriture et s’exercent même à la « défibrillation littéraire ». Parfois un peu répétitif, mais fervent, beau et sincère.

Tu me rappelles un souffle ★★★ Jonathan Harnois et Robert Lalonde, Boréal, Montréal, 2023, 200 pages