«Reste si tu peux, pars s’il le faut», Helga Flatland

« Adulte, rentrant chez nous, voyant les choses d’un oeil neuf et y retournant quelques mois après. C’est pour ça que je suis bon. Et c’est de ça, en cela que je vais vivre », se raconte le jeune Tarjei peu avant d’annoncer à ses parents et à sa soeur aînée que ses trois meilleurs amis et lui partiront pour l’Afghanistan. Premier roman de l’autrice jeunesse Helga Flatland, Reste si tu peux, pars s’il le faut relate à quatre voix la vie paisible d’un petit bourg norvégien et les répercussions sur ses habitants du départ des jeunes hommes pour une guerre qui ne le concerne pas ou si peu. Tour à tour narré du point de vue d’un garçon neuroatypique, d’un père impuissant face à la souffrance de son fils, d’une mère endeuillée et d’un jeune militaire homosexuel, ce bouleversant roman introspectif témoigne avec sensibilité de la force des liens familiaux, amoureux et amicaux, de la résilience de ceux qui restent, de même que du poids trop lourd des secrets dont on ne devrait pas avoir honte.



Reste si tu peux, pars s’il le faut ★★★ 1/2 Helga Flatland, traduit par Dominique Kristensen, L’Aube, La Tour-d’Aigues, 2023, 274 pages