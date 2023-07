«La beauté du monde. Voyager sans se presser», Carl Honoré

« Voyager, c’est partir ailleurs à la rencontre de nouveaux pays pour découvrir ses paysages, ses habitants, leur culture, leur histoire, leur mode de vie, leur cuisine, leur langue… » Dans un parcours sillonnant tous les continents, Carl Honoré — Éloge de la lenteur — invite à voyager sans se presser. Optant pour des trajets carrossables à pied, à vélo, en train ou en bateau, l’auteur s’arrête dans 40 stations dont il soulève les beautés tout en les inscrivant dans l’Histoire. Divisé en quatre parties, ce riche et accessible album documentaire, traduit par Bérengère Viennot, est orné des illustrations stylisées du couple Kevin et Kristen Howdeshell, dont l’esthétique rappelle l’oeuvre de Blexbolex. Mais si l’idée derrière ce chemin est, notamment, de réduire l’empreinte carbone, la route pour se rendre jusqu’à ces destinations peut d’abord exiger un voyage en avion. On ne s’en sort pas. Surtout si l’on vient du Canada ou du Québec, régions exclues des endroits proposés, et ce n’est pourtant pas faute d’espace pour s’y promener.

La beauté du monde. Voyager sans se presser ★★★ 1/2 Carl Honoré et Kevin et Kristen Howdeshell, traduit de l’anglais par Bérengère Viennot, Gallimard jeunesse, Paris, 2023, 96 pages. 8 ans et plus.