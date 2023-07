Les livres se raréfient chez Costco

Les grandes tables de livres soldés qui se trouvaient dans les Costco du Québec ont rétréci de plus de moitié. Il y a quelques années, chaque magasin consacrait aux livres une rangée entière, soit de six à huit tables. On n’y compte plus que trois tables maintenant, comme l’ont dit au Devoir, en le déplorant, des acteurs du milieu. Sans libraires, avec une sélection axée essentiellement sur les best-sellers, Costco était une part notable de revenus pour certains éditeurs québécois.

« Quand je suis arrivé chez Saint-Jean Éditeur il y a dix ans, se rappelle le directeur général, Jean Paré, la maison avait trois sources de revenus : 33 % des ventes se faisaient chez Costco, 33 % dans les librairies, et 33 % dans les grandes diffusions », ce terme qui désigne les commerces comme les Jean Coutu ou les Walmart, où la vente de livres est accessoire.

« Aujourd’hui, on fait peut-être 10 % ou 11 % de nos ventes chez Costco, et on voit qu’ils se sont retirés du livre. Une commande de Costco pour un livre de Louise Tremblay D’Essiambre, elle est aujourd’hui divisée par trois comparée à il y a dix ans. »

Judith Landry, directrice générale, édition, secteur livre, chez Québecor, se rappelle ses vacances 2019. « Il y avait un Costco en face de l’hôtel. J’avais beau être en congé, j’y suis allée : je voulais voir les livres, dit celle qui gère 18 maisons d’édition distinctes (dont Librex, Stanké, L’Homme, La Bagnole). Il n’y en avait pas. Zéro. Aucun. Il y avait des vélos. Des muffins. Des maillots de bain. J’ai téléphoné du magasin à mon distributeur, en panique. On a tenté de me rassurer, mais j’étais sûre qu’ils allaient sortir les livres. Et voilà », conclut-elle.

La fin de la vente des livres dans les Costco d’Hawaï a fait les nouvelles à l’automne 2022, où les auteurs et le milieu local de l’édition s’inquiétaient de ses conséquences. La même chose s’est produite en Alaska. Sur Reddit, on a pu lire dans le dernier mois des commentaires inquiets de lecteurs qui voient les livres disparaître de leur Costco dans différents États des États-Unis, dont la Floride.

Des livres pour attirer certains clients

Costco n’a pas répondu aux questions du Devoir. Impossible de confirmer s’il s’agit d’une stratégie globale, qui touchera la douzaine de pays où la multinationale compte des magasins-entrepôts. Des acteurs du milieu du livre d’ici croient que les Québécois pourront continuer d’acheter leurs livres chez Costco parce que la province est une société distincte, à laquelle le marché répond.

« Le livre est un produit d’appel, qui a été pendant des années utilisé chez Costco pour attirer une clientèle plus scolarisée, a indiqué l’un d’eux. Je crois que, même si les acheteurs de Costco ont changé, les nouveaux restent attachés, peut-être à moindre échelle, au livre québécois, mais que celui-ci restera. »

Si Judith Landry est déçue de voir les ventes de livres diminuer chez Costco, cette réduction n’atteint pas autant les revenus des maisons d’édition qu’elle dirige que ceux de Saint-Jean Éditeur. « C’est un infime pourcentage de livres qu’on avait la chance de vendre chez Costco, précise-t-elle. Les gros best-sellers, les livres de recettes, les biographies. Chez nous, c’est essentiellement juste Le guide de l’auto (Éditions de L’Homme) qui entrait là. »

Y a-t-il un déplacement des consommateurs vers d’autres points de vente ? Chez Saint-Jean Éditeur, les ventes dans les librairies indépendantes viennent compenser les pertes. Chez Québecor, « il est trop tôt pour le dire. À vue de nez, on n’a pas vu de baisse en 2022, mais on s’en reparlera dans sept mois », souligne Mme Landry. La sélection des livres qui entre encore chez Costco reste semblable à ce qu’elle était : des titres pour les adultes, beaucoup de livres jeunesse, un peu de papeterie et de jeux.

« Chez Walmart, il reste encore des livres, ajoute Mme Landry, mais on n’est pas là dans la même logique. Les gens qui vont chez Costco ont de l’argent ; tu as du rabais sur le volume des achats, mais il faut être capable de partir avec un panier à 800 $. Et rendu là, tu vois un livre, tu l’ajoutes… C’était des achats de livres impulsifs qui se faisaient là. »

Pour les lecteurs gênés

« Un jour, raconte Jean Paré, j’ai compris qu’il restait encore beaucoup de Québécois intimidés à l’idée d’entrer dans une librairie — à peu près autant qu’il y a en a qui sont gênés à l’idée d’entrer dans un musée. »

« La vente de livres dans des endroits comme Costco, c’est formidable, parce que ça peut rejoindre ces lecteurs-là, poursuit-il, qui achètent un livre en même temps que leur steak haché. » Et qui n’en achèteraient peut-être pas ailleurs, autrement, comprend-on entre les lignes.

Certains lecteurs au long cours se rappellent encore qu’on a déjà pu acheter des livres dans les tabagies du Québec. Les boutiques de revues et de magazines en ont longtemps tenu un choix honorable. Par ailleurs, les librairies se sont à la fois démocratisées et spécialisées, et il peut être plus facile de franchir leurs portes. Mais « la vente accessoire de livres » dans des commerces qui axent sur des produits complètement autres se raréfie.

Y aura-t-il de nouveaux lieux qui apparaîtront, où on pourra acheter des livres par la bande ?