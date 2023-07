«Les femmes de bois»: faire le tour de l’île

Née en Italie d’une mère française et d’un père italien, établie au Québec depuis 17 ans, Camilla Sironi connaît bien la Sardaigne pour y être allée souvent quand elle était petite. Il paraît donc naturel qu’elle ait jeté son dévolu sur ce cadre enchanteur méditerranéen pour y faire évoluer deux personnages féminins aux personnalités diamétralement opposées dans Les femmes de bois, son deuxième roman.

« Au début, ce ne devait pas être la Sardaigne, mais le Maine, dévoile la romancière, jointe en Italie par visioconférence. J’avais déjà écrit une centaine de pages, j’étais très avancée. Le Maine est un bel endroit, mais il y pleut souvent. Je pense que j’ai besoin de soleil pour écrire, je suis donc retournée à un endroit qui m’est vraiment cher et qui est devenu un personnage dans Les femmes de bois. Ç’avait été la même chose pour le premier roman ; quand j’écris dans un endroit que j’aime, que je connais, ça me permet de décloisonner autre chose. »

À l’instar de Pourtant, je suis là (2020), son premier roman, où une écrivaine québécoise d’âge mûr établie en Provence se rendait dans le nord de l’Italie pour y chercher son fils, Les femmes de bois met en scène des personnages transplantés dans un univers où ils font figure de poisson hors du bocal.

« Ce n’est pas vraiment voulu, mais je me retrouve un petit peu dans tous les personnages et tous les lieux. Je ne pourrais pas écrire sur un endroit que je ne connais pas. Pour moi, les lieux deviennent un interlocuteur. Dans le premier roman, l’écrivaine québécoise qui a décidé de vivre dans un endroit que je connais bien, c’est peut-être moi dans quelques années. Son fils, dont elle a perdu la trace depuis une quinzaine d’années, habite en Italie, sur le lac Majeur, où je me trouve en ce moment. Dans Les femmes de bois, je me saupoudre un petit peu dans chaque personnage. »

Rencontre au sommet

Coincée depuis trop longtemps dans un mariage qui bat de l’aile, l’affable Dominique, Québécoise, quinquagénaire, enseignante à la retraite, s’offre, pour un temps indéterminé, des vacances en Sardaigne. Vivant seule depuis le décès de son père, la farouche Anna, Italienne, quadragénaire, sculptrice de plus en plus en vue, sera contrainte d’héberger Dominique dans la grande maison familiale, sise sur un promontoire rocheux dominant l’île San Pietro. Les premiers jours, la cohabitation ne sera pas des plus harmonieuses pour ces deux femmes, qui traînent chacune un lourd bagage et que les insulaires observent d’un oeil inquisiteur.

« C’est tellement intéressant d’écrire sur des femmes mûres. J’ai l’impression qu’il y a comme une espèce d’acceptation de qui on est, qu’on a moins envie de compromis à certains égards, qu’on est un peu plus dans le “je m’assume”. À 20 ans, on veut s’appartenir, on cherche sa crowd, on veut fitter, se faire accepter ; on est tout sauf qui on est. Le fait d’écrire du point de vue d’une femme de 40 ans, de 50 ans — j’ai 40 ans cette année — me permet d’être dans un état où je peux me défaire d’habits qui ne sont pas les miens et essayer d’en trouver qui m’appartiendraient, toujours dans un mouvement de reconquête de soi, ce qui est important pour moi. »

Du même souffle, la romancière poursuit : « Au début, il y avait deux thèmes. En premier lieu, je voulais parler d’amitié, de la genèse d’une amitié profonde, salvatrice, et de la création d’un espace de liberté, de confiance mutuelle, permettant à l’une et à l’autre de tout simplement se déposer. Au fur et à mesure que j’écrivais, je me suis rendu compte que l’amitié était “juste” le terrain de jeux pour parler de ce que c’est que de réussir à devenir librement qui on est. Je trouve ça plus intéressant, arrivé à un “certain âge”, quand on a déjà testé des masques différents, de parvenir au point où l’on découvre la beauté de qui on est. »

Si Les femmes de bois se concentre sur la lente amitié qui se développe entre Anna et Dominique, Camilla Sironi emprunte le point de vue de différents personnages, dont celui de Georges, immigrant sénégalais épris d’Anna, et Bastien, son fils de 12 ans. C’est même à travers celui du chien de Bastien, Lion, que nous sera relaté un moment clé dans la vie de l’adolescent : « J’ai eu beaucoup de plaisir à faire ça ! » De cette façon, chaque personnage se dévoile graduellement, conservant ainsi plus longtemps ses mystères et apparaissant toujours plus complexe.

« C’était important pour moi que chacun ait son moment de gloire. Je trouvais juste de donner la parole à chacun d’entre eux, y compris le chien, peut-être dans une volonté de mieux expliquer certaines choses. Par exemple, pour Bastien, je voulais qu’il puisse exprimer sa solitude à la fois d’adolescent et d’immigrant d’une autre langue, d’une autre culture. Avec Georges, je pouvais aborder la dissolution d’un modèle de couple où la femme est plus libre. »

Amour des mots

Empreint d’une grande sensualité, Les femmes de bois comporte pourtant son lot de scènes cocasses, notamment grâce au personnage de Dominique, dont l’enthousiasme et la maladresse rendent cette quinquagénaire à la chevelure fauve irrésistible aux yeux des villageois. Dans certains passages, on croirait que l’autrice s’amuse à emprunter aux codes de la comédie sentimentale.

« Il y a un film en particulier qui m’a inspirée, Pain, tulipes et comédie. Pour moi, le personnage de la femme qui arrive à Venise avec son regard curieux et son désir de s’y installer, c’est Dominique. Pour les moments cinématographiques, je donne un grand mérite à l’éditrice Lison Lescarbeau, qui voulait plus de cinéma, qui me suggérait de regarder tel ou tel film. Au début, j’étais plus dans la poésie, le côté cinématographique est arrivé après. Le roman m’a pris sept mois à écrire et autant de temps pour le réviser. »

Outre le film de Silvio Soldini, la romancière cite parmi ses inspirations L’art de la joie, de Goliarda Sapienza : « C’est un livre que j’ai lu lorsque j’étais jeune et qui m’a énormément influencée dans sa capacité d’utiliser des mots qui n’ont pas nécessairement lieu d’être, dans la liberté de sa langue, dans cet amour pour la matière des mots. »

Cela pourrait expliquer la minutie dont elle fait montre dans les nombreuses descriptions évocatrices de couleurs, de parfums, de sons, d’atmosphères, et dans le choix des mots qu’elle emprunte afin d’offrir de vibrants tableaux impressionnistes et non de verser dans la racoleuse carte postale d’un coin de pays bien-aimé.

« J’aime vraiment écrire. J’écris depuis longtemps et en grandissant, j’écrivais un petit peu pour épater la galerie, pour essayer des choses, mais je pense que depuis quelques années, je me libère du désir de plaire et j’écris pour le plaisir de la description. J’ai l’impression que les mots sont aussi énergie. Quand tu décris un endroit, tu as l’impression d’y être, et peut-être que cela te place dans une certaine disposition pour recevoir des contenus. Derrière ma démarche, il y a clairement une volonté d’aider les femmes, une volonté de faire du bien avec ce livre », conclut Camilla Sironi.

Les femmes de bois Camilla Sironi, Éditions au Carré, Montréal, 2023, 274 pages