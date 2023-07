«Quel est donc ton tourment?»: la leçon d’empathie de Sigrid Nunez

« Nous passons notre temps à disserter sur la recherche du mot juste, mais au sujet des choses les plus importantes, ces mots, nous ne les trouvons jamais. »

Peut-être parce que le langage, poursuit Sigrid Nunez, finit lui-même par tout falsifier. C’est la réalité du langage. D’où l’immense défi, en particulier, de parler de choses comme l’amour, la mort ou l’amitié.

Cette difficulté à dire et à éprouver est au coeur de Quel est donc ton tourment ? (un titre qui est tiré d’une phrase de Simone Weil), qui se déroule au fil de plusieurs rencontres que fait la narratrice, testant chaque fois ses aptitudes à l’empathie : avec une amie malade, une logeuse, un ex, le fils d’une vieille voisine — et même avec un chaton en rêve.

Petit retour en arrière, au centre du roman. En septembre 2017, la narratrice rend visite à une vieille amie atteinte d’un cancer et hospitalisée dans une autre ville pour une série de traitements expérimentaux.

Quelques mois plus tard, après une rechute de son cancer, cette amie demande à la narratrice de l’aider à mettre fin à ses jours — ses deux amies les plus proches ont tour à tour refusé.

Il fallait plutôt se battre jusqu’au bout, essayait-on de lui faire comprendre. Selon le discours dominant, le cancer est un combat entre le patient et la maladie. Un combat entre le bien et le mal. « Il y a une bonne et une mauvaise manière de se comporter. Une manière forte et une manière faible. La manière du guerrier et celle du lâche. Si tu survis, tu es un héros. Si tu perds la bataille, sans doute que tu ne t’es pas suffisamment battu. »

Le seul moyen que les gens ont trouvé pour gérer le cancer, pense-t-elle, « c’est de fabriquer des récits héroïques ». Ce qui n’est rien pour calmer la colère qui l’habite. « Qui a envie de crever en écoutant ces conneries ? » ajoute cette journaliste un peu revêche, qui ne s’en laisse pas conter. Elle entend bien lever les voiles à sa manière.

« Si j’avais accepté d’aider mon amie, en réalité, c’est parce que je savais qu’à sa place, j’aurais aimé avoir la possibilité de faire exactement comme elle. » Pour ce rendez-vous avec la mort, elles iront toutes les deux s’installer dans une belle maison louée dans un village de la Nouvelle-Angleterre. Pour les deux femmes, ces journées seront l’occasion de conversations intimes et de rapprochements.

Aux yeux de la narratrice, le monde se divise en deux sortes de personnes (il lui semble avoir lu ça quelque part, peut-être chez Henry James) : « Ceux qui, voyant quelqu’un souffrir, pensent : “Cela pourrait m’arriver”, et ceux qui pensent : “Cela ne m’arrivera jamais.” Les premiers nous aident à supporter la vie, les seconds en font un enfer. »

Le septième roman de cette écrivaine née en 1951 à New York, L’ami (Stock, 2019), une magnifique et subtile exploration du deuil, de l’amitié, de l’amour des chiens, du pouvoir consolateur de la littérature et des cruautés de la vie littéraire, lui avait valu le National Book Award en 2018.

Méditation sur la mort et le vieillissement, sur le couple et sur l’amitié, mais aussi livre d’écoute active et de compassion, Quel est donc ton tourment ? n’est pas complètement sombre. En plus de quelques étincelles, Sigrid Nunez y fait flèche de tout le bois qu’elle trouve — à défaut de trouver toujours les mots justes. Et sans en avoir l’air, nous donne aussi une leçon d’empathie.

Quel est donc ton tourment ? ★★★ 1/2 Sigrid Nunez, traduit par Mathilde Bach, Stock, Paris, 2023, 256 pages