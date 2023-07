«Entre les marges»: dans l’atelier d’Elena Ferrante

L’écrivaine derrière Elena Ferrante a beau se cacher derrière un nom de plume, elle se livre parfois sans artifice et sans retenue. C’est le cas, entre autres, dans le petit livre Entre les marges. Conversation sur le plaisir de lire et d’écrire, traduit cette année en français chez Gallimard.

Ce petit livre, grâce auquel l’écrivaine nous fait en quelque sorte entrer dans la genèse de ses oeuvres, est tiré d’un cours magistral que la romancière a donné à l’Université de Bologne. D’entrée de jeu, elle aborde les deux modes d’écriture qu’elle dit connaître le mieux : « le premier ; docile, le second ; impétueux ». C’est au mode d’écriture docile qu’elle pense lorsqu’elle observe une petite fille, Cécilia, qui trace laborieusement les lettres de son nom sur le papier.

Elle y transpose l’enfant qu’elle a elle-même été, qui s’efforçait de bien contenir son écriture entre les marges rouges de son cahier. Puis, il y a l’autre écriture, débridée, presque destructrice, qui est selon elle la vraie écriture. Elle surgit souvent à l’improviste, au milieu de séances d’écriture appliquée. « La belle écriture acquiert sa beauté, écrit Ferrante,lorsqu’elle perd son harmonie et qu’elle revêt la force désespérée de la laideur. »

Cette force, souterraine et capricieuse, nourrit l’élan, mène la plume. Les lecteurs qui ont dévoré les multiples tomes de la saga de Ferrante, L’amie prodigieuse, s’amuseront à voir dans ces deux modes l’opposition entre Lenu, la narratrice, et son amie Lila.

Dans la boîte à outils d’Elena Ferrante, il y a bien sûr toutes sortes de lectures. Et c’est de certaines d’entre elles qu’est surgie l’inspiration de ses livres. Parmi celles-ci, elle cite par exemple Adriana Cavarero, qui évoque « le caractère littéraire des amitiés féminines ». Mais aussi un texte intitulé Ne crois pas avoir de droits, le récit d’un groupe de femmes de Milan en 1970, où deux amies, Amalia et Émilia, partagent le désir d’écrire. « J’ai décelé chez Amalia, qui aimait écrire et qui se sentait talentueuse, une admiration irrépressible pour les tentatives d’écriture d’Émilia, écrit Ferrante. J’ai même cru percevoir une sorte de jalousie face au résultat qu’Amalia, tout en étant talentueuse, se sentait incapable d’obtenir. J’ai commencé à amplifier les choses, selon mon habitude. »

On est saisi par l’impression, en lisant Ferrante, de toucher à la source de la grande saga de L’amie prodigieuse, et de la dualité complexe de l’amitié entre Lenu et Lila. Elena Ferrante évoque aussi, entre autres, L’autobiographie d’Alice Toklas, de Gertrude Stein. C’est encore Adriana Cavarero qui décrit ainsi ce livre : « Le genre autobiographique et le genre biographique se superposent. […] Gertrude écrit l’histoire de sa vie en la faisant raconter par une autre : Alice, son amie et compagne, son amante. »

On est encore dans les destins féminins croisés. « C’est probablement à partir de là que j’ai commencé à comprendre la relation entre Lenu et Lila, entre leurs écritures », écrit Ferrante.

En refermant ce petit bijou, on se plaît à souhaiter que Gallimard s’en inspire pour créer une collection, dans laquelle on pourrait plonger pour aller à la source des grands romans qui nous ont fait rêver.

Entre les marges. Conversations sur le plaisir de lire et d’écrire ★★★★ Elena Ferrante, traduit de l’italien par Nathalie Bauer, Gallimard, Paris, 2023, 129 pages