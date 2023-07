«Faux-sauniers et contrebandiers de France déportés au Canada. 1730-1743», Marcel Fournier

Être déporté depuis la France jusqu’au Nouveau Monde au motif d’avoir participé à divers types de contrebandes : voici le sort subi, entre 1730 et 1743, par au moins 900 malheureux. D’abord incarcérés, ces hommes étaient ensuite poussés à bord de bateaux pour contribuer, à peu de frais, à peupler les colonies. D’autres fraudeurs furent envoyés avant eux par la couronne aux Antilles ainsi qu’en Louisiane. La Nouvelle-France accueille à son tour ces récidivistes, ces braconniers, ces fauteurs, ces dépointeurs, ces contrebandiers. Ces gens, souvent âgés, apparaissent identifiés comme de simples faux-sauniers, des trafiquants de sel, un produit prisé. En réalité, leurs méfaits s’avèrent parfois plus complexes. Ce livre permet de les comprendre un peu mieux, selon une approche généalogique un peu bric-à-brac qui manque de direction éditoriale. Le tout offre au moins des pistes pour aider à saisir, une fois de plus, que la vision enchantée de la Nouvelle-France, projetée sur le passé par un nationalisme naissant à compter du XIXe siècle, s’accorde plutôt mal avec la réalité.

Faux-sauniers et contrebandiers de France dépor-tés au Canada 1730-1743 ★★ Marcel Fournier, Éditions GID, Québec, 2023, 297 pages