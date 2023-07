« Il n’est pas juste question de la froideur insultante de la mère ou de la bonhomie outrancière du père ; quelque chose cloche », se dit Dana, Française d’origine kabyle de 26 ans, quelques instants après son arrivée dans le manoir familial décati de ses futurs beaux-parents, les Paternoster, dans la région marécageuse de la Dombes, où elle doit passer tout l’été avec son amoureux, Basil, devenu soudainement expert dans l’art du détournement cognitif (gaslighting). Troisième roman de Julia Richard (Carne, HSN, 2020), Paternoster dépeint un modèle de relation toxique qui se répète de génération en génération, où l’héroïne, sous l’emprise d’un pervers narcissique, devra choisir entre l’ascenseur social ou sa propre liberté. Empruntant habilement aux codes du roman gothique et de l’horreur folklorique, armée d’une plume vive et d’un humour vitriolique, l’autrice dénonce avec fracas les carcans traditionnels que veut imposer sournoisement le patriarcat aux femmes, des plus fières aux plus démunies.

Paternoster ★★★ Julia Richard, L’Homme sans nom, Montreuil, 2023, 258 pages