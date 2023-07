«Tous les petits animaux», Walker Hamilton et Mehdi Beneitez

Bobby, 31 ans, qui « devrai[t] être un homme, mais [se] sen[t] comme un petit garçon », vit sous l’emprise du « Gros », un être ignoble, jusqu’à ce qu’il s’enfuie et rencontre sur sa route M. Summers. Ce « petit homme », aussi étrange que sensible, lui apprend à respecter la mort des animaux, assurant un rituel d’enterrement pour chaque bête trouvée morte, écrasée sauvagement par les humains. Dans cette surprenante traversée en Cornouailles, arrosée de verres de whisky, le duo emprunte un chemin aussi improbable qu’inquiétant sur lequel la mort, les bêtes, la hargne et la candeur valsent avec un naturel désarmant. Porté par ce personnage ingénu, une voix franche et puérile, Tous les petits animaux séduit par son intemporalité et sa singularité, par son caractère pittoresque et inattendu. Ce roman de Walker Hamilton — il en écrira que deux dans sa courte vie — est paru en 1968 et réédité ici dans une version illustrée par Mehdi Beneitez qui assure un visuel insolite et tendre, à l’image de ces personnages marginaux.

Tous les petits animaux ★★★★ 1/2 Walker Hamilton et Mehdi Beneitez, traduit de l’anglais par Jean-François Merle, Éditions de l’arbre vengeur, Bordeaux, 2023, 192 pages