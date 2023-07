Planète BD: des bandes dessinées pour tous les goûts

Depuis le début de l’été, Le Devoir propose une incursion dans des librairies indépendantes uniques et ancrées dans leur communauté pour faire découvrir les histoires, les rêves et les coups de coeur de celles et ceux qui les portent à bout de bras. Pour cette dernière édition, on vous présente Planète BD, une librairie qui célèbre la grandeur du neuvième art.

Au début des années 1980, lorsque François Mayeux quitte sa France natale pour s’installer au Québec, il traîne dans sa valise son passeport, quelques vêtements et sa vaste collection de bandes dessinées. Avide de découvrir ce que ses cousins lui réservent de ce côté, il ne tarde pas à comprendre que, dans la province, le genre n’a pas très bonne presse.

« La bande dessinée était alors un peu le parent pauvre du monde du livre, raconte-t-il. Elle était perçue commeune sous-littérature, pour ceux qui n’aimaient pas vraiment lire. Je trouvais ça injuste. J’avais même souvent l’impression que j’en connaissais plus que les libraires qui me conseillaient. J’ai dès lors commencé à caresser le rêve de devenir un bon libraire, avec cette passion de faire découvrir toute la richesse du genre. »

Rapidement, il s’implique auprès de l’Association des créateurs et intervenants de la bande dessinée (ACIBD), en plus de travailler en distribution comme attaché de presse, notamment chez Casterman. À côté, il développe des formations et des conférences pour renseigner des libraires, des bibliothécaires, des enseignants et des conseillers spécialisés. « J’ai fait plus de 500 animations à travers le Québec, le Manitoba, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard. En toute modestie, je pense que mon travail a porté ses fruits. »

Dès le milieu des années 1980, les libraires et les bibliothèques commencent à développer des sections destinées à la bande dessinée. Au fil du temps, la production et les ventes augmentent, poussées par une plus grande diversité de voix et de sujets qui permettent d’élargir le public cible. En l’espace de vingt ans, la production passe de 300 à 3000 bandes dessinées dans la francophonie.

François Mayeux multiplie les initiatives pour promouvoir sa passion. En 1999, il fonde le prix Bédélys, qui récompense chaque année les meilleures bandes dessinées francophones parues ou diffusées au Québec. En 2011, il lance le Festival BD Montréal, pour permettre au public de rencontrer les bédéistes.

Entre-temps, le libraire se sent enfin prêt à réaliser son rêve : créer sa propre librairie spécialisée. Planète BD ouvre ses portes en 2007, sur la rue Saint-Denis, au coeur du Plateau Mont-Royal. « Je savais que j’étais assez établi dans le domaine pour me lancer. J’avais de bons contacts sur le marché institutionnel, en plus d’avoir des clients fidèles qui me suivaient déjà dans toutes les librairies où je travaillais. »

Une institution

Seize ans plus tard, Planète BD est une véritable institution. Portée par une équipe de huit libraires chevronnés et érudits, la librairie est la seule en Amérique du Nord à faire partie du réseau Canal BD, qui réunit 150 commerces spécialisés en bandes dessinées, dont la majorité se trouve en France et en Belgique.

« Ça nous donne des avantages exceptionnels. Le réseau publie chaque mois une revue qui recense les parutions à venir, en plus de décerner des prix aux meilleurs livres », explique-t-il. Ce privilège permet à l’équipe de Planète BD de mettre la main sur des nouveautés avant tout le reste du Québec. « Nous sommes donc les premiers à avoir découvert L’Arabe du futur [Allary, 2014], Les vieux fourneaux [Dargaud, 2014] et Zaï Zaï Zaï Zaï [6 pieds sous terre, 2015] par exemple. »

Même si la bande dessinée est aujourd’hui beaucoup mieux perçue par le milieu littéraire, ainsi que par les établissements scolaires, François Mayeux est encore animé par l’urgence de la défendre bec et ongles. Surtout, il est convaincu de pouvoir trouver l’oeuvre qui convertira au genre chaque personne qui franchit les portes de son magasin.

« Ma période préférée de l’année, c’est Noël. Des gens entrent sans avoir aucune idée de ce qu’ils vont acheter. On leur pose quelques questions afin de bien cerner la personne qu’ils souhaitent gâter et trouver la meilleure bédé pour elle. Souvent, ils reviennent, parce qu’ils en veulent plus. »

La bédé, c’est pour tout le monde

Même si on trouve sur les rayons de Planète BD des classiques tels que Tintin, Gaston Lagaffe, Spirou et compagnie, les libraires se font un point d’honneur de mettre en lumière les oeuvres québécoises ainsi que ce qui s’est fait de mieux au cours des dernières années, tous genres confondus. « On ne peut pas dire que la bande dessinée est juste pour les enfants. Sur nos rayons, on trouve des oeuvres qui parlent d’autisme, de cancer, d’homosexualité, de racisme, de transidentité, de l’histoire de la Palestine ou de la situation politique au Rwanda. Il en existe pour tous les goûts, et on peut vous le prouver. »

Rien ne fait autant plaisir à François Mayeux qu’un lecteur satisfait qui vient le remercier, avide de nouvelles découvertes. « Un lecteur à la fois, la bédé gagne du terrain. » Peu de libraires peuvent se targuer d’avoir une clientèle aussi fidèle. « Certains clients qui fréquentent la boutique me suivent depuis 35 ans. Parfois, ce sont eux qui me font découvrir des oeuvres. Ces échanges sont un grand plaisir pour moi. »

Après des années de travail, le libraire commence à ralentir et à envisager la retraite. Lors du dernier Salon du livre de Montréal, il s’est vu remettre le prix Fleury-Mesplet, qui souligne la carrière remarquable d’un artisan du milieu du livre, pour son travail de défrichage colossal. « C’était un autre jalon dans la reconnaissance de la bande dessinée comme égale des autres genres littéraires. Je suis content des petits que je laisse derrière. Maintenant, place aux jeunes ! »

Les coups de coeur de François Mayeux Le livre qui m’a donné envie de lire L’île mystérieuse de Jules Verne et Le Horla de Guy de Maupassant Le livre que je recommande le plus souvent Jours de sable d’Aimée Jongh (Dargaud, 2021) La série Blast de Manu Larcenet (Dargaud, 2009-2014) Le petit astronaute de Jean-Paul Eid (La Pastèque, 2021) Le livre qu’on me demande le plus souvent La méduse de Boum (Pow Pow, 2022) Mon auteur préféré Jean-Paul Eid et Michel Rabagliati, pour leur contribution à la popularisation de la bédé Ma recommandation du moment La bibliomule de Cordoue de Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau (Dargaud, 2022)