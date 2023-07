Notre sélection poésie du mois de juillet

Désinstitutionnalisée

Amy Berkowitz a été longtemps tenue au silence. Alors dans un programme de création littéraire « hyper prestigieux dans une ville vraiment froide » où un professeur agressait des étudiantes en toute impunité, Amy Berkowitz n’allait pas bien : « comment qui que ce soit peut bien aller / alors que l’institution où on étudie, où on travaille, où on vit laisse un homme / agresser sexuellement des étudiantes pendant des décennies / alors que tout le monde fait / comme si tout était normal ? » Poèmes deep est la charge de ce cri longtemps ravalé par lequel elle revendique sa souveraineté et son droit de parole, attaquant « la culture patriarcale universitaire dominante » et ce sexisme ordinaire qui relègue l’aspiration des femmes au statut de « caprices insipides et superficiels ». Dans une langue sans fioriture, Amy Berkowitz dépasse le simple ressentiment et recouvre sa liberté, rejoignant cette sororité qui lui permet de faire « honneur à [s]a voix / honneur à [s]a rage ».

Yannick Marcoux

Poèmes deep

★★★1/2

Almy Berkowitz, traduit par Daphnée B. et Marie Frankland, Noroît, Montréal, 2023, 92 pages

Pinces devant

Comme dans un panier de crabes, le deuxième recueil d’Émilie Pedneault, Crâbe, est traversé par les conflits. Engagée sur des routes chargées d’histoires, la poète cherche à dégager l’horizon, mais le territoire appartient aux hommes et glisse sous son pas : « je marche un lieu / où tuer demeure / un mode de vie ». Une longue lignée de femmes la précèdent qui n’ont pu trouver ce qu’elle cherche : « la peau imbibée d’un genre / maman disait / rien ne sera facile ». Mère à son tour, elle veut dégoupiller cette force contenue en elle et abattre ces « Manic » qui harnache sa puissance. Armée de mots, elle engage le combat contre ce mépris qui a fait régner le silence : « Mamie tu sais / je viens de toutes les femmes // nous nous relayerons / dans nos mutismes ». La quête d’Émilie Pedneault, lorsqu’elle ne verse pas dans la prescription, tonne avec fracas. Éclairée du flambeau de ses aïeules, elle force la route, quitte à mettre le feu à ce qui lui résiste.

Yannick Marcoux

Crâbe

★★★

Émilie Pedneault, La maison en feu, Montréal, 2023, 67 pages

Voir passer l’oiseau

Les Écrits des Forges accueillent en leurs pages un grand poète. Ce qui vêt dénude prouve hors de tout doute l’intériorité de cette pensée poétique humble devant le vivant. Admirablement accompagné par des oeuvres graphiques du peintre, graveur et lithographe corse Bernard Filippi, le recueil double alors son effet de beauté textuelle par celui de la beauté plastique. « Poète-plongeur », il sait regarder « le corps repensé » avec un ton de sagesse qui le pose à distance face au malheur puisque son « poème est un repeint / de [s]a cécité ». Du moment où le poète aborde les choses simples remonte en lui en éclat d’un bonheur toujours sous-jacent : « Humer la feuille de laurier / Et son arôme de pluie // Une mélancolie / Dont rien ne saurait [l]’extirper ». Ainsi suit-il les circonvolutions des oiseaux qui lui offrent la pensée d’une liberté précaire : « Si le milan disparaît / Ce n’est pas qu’il meurt / Il vogue dans un ciel plus vaste / Que le [s]ien ». Proche du murmure, d’une mise au calme de la parole, la poésie se développe riche dans cette instantanéité d’un bonheur fragile.

Hugues Corriveau

Ce qui vêt dénude

★★★★

Guy Cloutier, accompagnements graphiques de Bernard Filippi, Écrits des Forges, Trois-Rivières, 2023, 80 pages

La mère morte

Chose certaine, dans ce premier recueil intense, Camille Lapierre–Saint-Michel prouve qu’elle a une idée très libre de ce que devrait être la poésie. Elle fait fi des convenances et propose à la fois des extraits du cahier d’enfance écrit pour elle par la mère qui se meurt, qui est morte, des lettres que la poète lui écrira des années plus tard, de longs extraits en prose, des poèmes en vers libres. Les accents de vérité de ces différentes interventions devant l’inéluctable touchent à l’essentiel. Cette façon de proposer le poétique désarçonne, car on ne sait trop si ce qui tient du journal relève le pari d’accéder à ce qu’on conçoit comme poésie. Mais on se dit, par ailleurs, que là n’est pas la question si la manière nous convoque. Long hommage à ce que la mère peut représenter pour nous. Ainsi avoue-t-elle : « Et voilà que je commence à mourir de peur de nous oublier. » Car, si la chose advenait, cette supplique prendrait tout son sens : « Je crois / que je vais / réussir à être / heureuse / sans toi / Pardonne-moi ». Ce recueil n’est pas réservé à qui sait la perte, mais s’ouvre à qui présume de ce qu’elle sera, ou à qui veut savoir.

Hugues Corriveau

Quand le ciel rougira

★★★1/2

Camille Lapierre-St-Michel, Poète de brousse, Montréal, 2023, 80 pages