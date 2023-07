«La fin de nos programmes»: quand la radio rencontre les lettres

La radio a toujours fait partie de la vie de Martin Bélanger. Quand il était enfant, sa mère allumait religieusement le transistor perché sur le réfrigérateur, « son geste invariablement accueilli par un bruit de friture ». Dès le secondaire, il s’est investi dans la radio étudiante, puis dans une antenne communautaire de Québec, avant de se lancer dans la conception publicitaire.

Chez lui, en voiture, en promenant son chien, le Torontois d’adoption écoute la Première Chaîne, quand ce n’est pas un balado ou un livre audio, par amour, mais aussi pour masquer le bourdonnement permanent des acouphènes dans ses oreilles. Même sa conjointe, animatrice d’une émission radiophonique dans la Ville Reine, l’a d’abord séduit par sa voix.

Pas étonnant, donc, que l’auteur ait imprégné son premier roman de ce média. La fin de nos programmes, qui revisite la crise de la quarantaine par le prisme d’un homme en deuil de ses parents, aurait du mal à se distinguer si ce n’était sa forme surprenante et amusante qui intègre au récit principal des extraits sonores d’émissions de radio.

Échos radio

Entre ces bribes choisies et le personnage principal, Martin Bélanger instaure un dialogue, propose des contrastes, des échos, des mariages aussi amusants qu’audacieux. « J’ai eu l’idée de ce procédé bien avant de connaître l’histoire du roman », explique l’écrivain, rencontré dans un studio de radio du centre-ville de Montréal.

« Il y a quelques années, j’ai adopté un chien Mira déclassé avec lequel je dois parcourir chaque mois une centaine de kilomètres à pied, écouteurs sans fil à l’oreille. C’est lors d’une marche que j’ai eu envie de créer un univers sonore unique, immersif, qui permettrait au lecteur de plonger dans l’intériorité d’un personnage. »

Ce personnage, c’est Vincent, 42 ans, col blanc à la Ville de Montréal ayant pour titre « donneur d’excuses professionnel ». Secoué par le récent décès de son père, il navigue à travers l’amitié, l’amour, le deuil et la quête de soi, déterminé à repartir sur de nouvelles bases.

Entre une journée au bureau, une date, un souper entre amis et un service funéraire, Vincent brise la monotonie ou apaise les montagnes russes du quotidien en se branchant sur la Première Antenne, une radio publique dont les voix et les propos teintent chacune de ses mésaventures.

« Tous les extraits de radio inclus dans le roman sont fictifs, mais je me suis donné beaucoup de mal pour qu’ils aient l’air crédibles. J’ai émulé le phrasé des interventions des animateurs de la radio d’État, car je voulais qu’on reconnaisse cette dernière. Ça permettait à mon personnage de s’intéresser à la culture, à la science, à la politique et à la musique classique. »

Pardon à sens unique

Pour esquisser son protagoniste, Martin Bélanger s’est d’abord inspiré de sa propre vie. En plus de souffrir comme son auteur d’acouphènes, Vincent a lui aussi perdu ses deux parents en l’espace de 13 mois, découvrant avec surprise et culpabilité les différences qui peuvent exister entre un deuil et un autre.

Il s’est aussi laissé guider par un thème qui l’habite depuis quelques années — celui du pardon —, d’où cette proposition professionnelle burlesque de « donneur d’excuses ». « Ce n’est pas ma seule tâche, je dois aussi répondre au téléphone et aider les payeurs de taxes à s’y retrouver dans notre système administratif, notre “interface citoyen”, mais c’est quand même ma tâche principale. Un col blanc de la contrition. Et à la Ville de Montréal, je ne manquerai jamais de boulot », explique le narrateur du roman.

Ainsi, Vincent téléphone aux citoyens pour s’excuser des retards d’un chantier, d’une majoration de taxes contraire aux promesses électorales du parti au pouvoir ou encore parce qu’un chat a été électrifié par un fil défectueux.

« Mes parents étaient très catholiques, et même si je ne suis pas pratiquant, j’ai grandi avec ces valeurs. Le pardon est une dimension très noble et importante de cette religion. Ces temps-ci, il y a beaucoup d’excuses qui sont présentées. Le gouvernement, l’Église, les gens “cancellés” par la vague de dénonciations… Souvent, leur contrition ne sert à rien, parce que la partie à qui elle est adressée n’est pas nécessairement prête à l’entendre. Pourtant, le pardon est un geste d’humilité qui va dans les deux sens. Ça me bouscule. J’ai pris cette réflexion et je l’ai tournée en dérision, dans l’objectif de créer une forme d’empathie. »

Changement de cap

Martin Bélanger fait preuve de la même compassion envers son personnage, qui tente tant bien que mal de s’extirper d’un marasme identitaire couplé d’une immaturité émotionnelle qui demeure contre toute attente plutôt attendrissante.

Le concepteur publicitaire a dû, comme sa création, subir un choc — la crise sanitaire et le confinement — pour se décider à réaliser l’un de ses plus grands rêves : l’écriture. « Venant de la publicité, je me sentais toujours un peu imposteur. Je jouais avec les mots, je maîtrisais la forme courte, mais qui étais-je pour penser écrire un roman ? J’ai commencé à rédiger un peu pour le plaisir. J’ai envoyé des nouvelles à certains concours, puis j’ai participé au Cabaret des auteurs du dimanche, créé par Martin Petit. »

Chaque semaine, les participants devaient composer un texte à partir d’un mot-clé choisi par le public. « J’ai eu la piqûre. La COVID a fait le reste. Je me suis retrouvé comme beaucoup devant une page blanche, et je me suis lancé. »

Profondément immersif, La fin de nos programmes vient tout juste d’être adapté en version audio, sur la plateforme de livres audio entièrement québécoise. « Je me suis investi pour réfléchir et concevoir chacun des détails sonores. Pour moi, tout passe par les oreilles. Elles ont été la source de mes plus grands plaisirs, de mes plus grands apprentissages, mais aussi de mes plus grandes faiblesses. C’était naturel pour moi de donner une vie auditive à mon univers. »

La fin de nos programmes Martin Bélanger, Del Busso, Montréal, 2023, 208 pages