«La colère»: ahurissante Amérique!

Derek et Isiah — le premier est chef pâtissier et blanc alors que l’autre est journaliste et noir — vivent une histoire d’amour si profonde qu’ils décident d’avoir une petite fille à eux et de se marier… Le problème, c’est que nous sommes en Virginie, où les motards criminels, l’extrême droite et les fausses prétentions de certains politiciens font partie de la vie de tous les jours. Et voilà qu’on découvre bientôt les corps criblés de balles des deux hommes en plein centre-ville.

Rapidement, l’enquête piétine, les policiers faisant face à un mur de silence : aucun indice, aucune piste, c’est l’impasse. Le crime haineux semble devoir rester impuni… Rideau.

Mais pas vraiment. C’est que le couple improbable devait aussi composer avec deux pères imprévisibles qui, même s’ils n’acceptaient pas la « différence » de leurs fils, ne peuvent se résoudre à baisser les bras ; tous deux souhaitent ardemment faire payer le coupable pour la blessure béante qu’est devenue leur vie.

Ike Randolph et Buddy Lee Jenkins ne se connaissent pourtant pas : le père d’Isiah Randolph dirige une prospère entreprise de jardinage alors que Jenkins est, disons, très porté sur la bouteille et périclite solidement en solo dans son mobile home crasseux. Anciens taulards tous les deux, ils ne se sont jamais parlé et ne se rencontrent que lorsque Buddy Lee, exaspéré, propose à Ike de « reprendre l’affaire » puisque les flics n’y arrivent pas. Tout se précipite à partir de là.

Double révélation

Le moins que l’on puisse dire des deux hommes, c’est qu’ils semblent au premier abord totalement incompatibles : Jenkins est un raciste impénitent et Randolph, une violente montagne de contradictions. Ils ne se rejoignent en fait que par la culpabilité d’avoir mal aimé leurs fils, qu’ils adoraient pourtant, et par le malheur dans lequel ils sont plongés depuis le sauvage assassinat.

Sans surprise, Ike et Buddy Lee se montreront beaucoup plus efficaces et convaincants que les policiers. Ils trouveront rapidement une première piste en visitant la maison de leurs fils : une bande de motards sans pitié. De là, ils établiront des liens avec le trafic des drogues dures et l’implication d’un politicien ; après quelques ultimatums menant à des scènes d’une violence inouïe, l’affaire apparaîtra enfin dans toute sa complexité.

C’est pourtant une tout autre découverte qui fait la force de ce livre implacable ; celle de ces deux personnages remarquables qui, rétrospectivement, en viennent à accepter l’homosexualité militante de leurs deux fils. Difficilement, bien sûr, mais complètement. Tout cela nous est livré dans une écriture de très haut niveau, rendue brillamment par la traduction, qui témoigne d’une connaissance profonde des failles de l’Amérique.

Une intrigue impitoyable d’un auteur qui fait un tabac autant en France qu’aux États-Unis. Un des musts de l’été.

La colère ★★★★ S.A. Cosby, traduit par Pierre Szczeciner, Sonatine, Paris, 2023, 364 pages