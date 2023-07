«La position de la cuillère et autres bonheurs impertinents» : l’ordinaire jamais ordinaire 

On connaît surtout Deborah Levy pour son « autobiographie en mouvement », une trilogie très libre où elle raconte, entre autres choses, la fin de son couple à l’aube de la cinquantaine, sa vie en solo avec ses deux filles et les conditions matérielles qui conditionnent l’acte créatif.

Pour les deux premiers volets, Ce que je ne veux pas savoir et Le coût de la vie (Éd. du sous-sol, 2020), l’écrivaine anglaise a reçu le prix Femina étranger 2020. Le dernier, État des lieux (Sous-Sol, 2021), une méditation intime sur des thèmes similaires, conjuguait quête de liberté et besoin vital de se réinventer.

Née en 1959 à Johannesburg, en Afrique du Sud, Deborah Levy a émigré au Royaume-Uni à l’âge de neuf ans, après que son père, un militant anti-apartheid d’origine juive, eut passé quelques années en prison — un événement traumatisant qui l’a poussée vers l’écriture. Poète, dramaturge et romancière, un seul de ses huit romans, Sous l’eau (Flammarion, 2015), a pour l’heure été traduit en français.

La position de la cuillère. Et autres bonheurs impertinents est composé de textes réunis pour la première fois, parus à l’origine dans des revues et des magazines de langue anglaise. Un abécédaire forcément désordonné, dans lequel on trouve un peu de tout.

Le bonheur ? Dans une lettre adressée à sa mère, au moment où celle-ci se meurt à l’hôpital, elle rappelle « comment la pression qu’on nous met pour être constamment heureux peut nous rendre malheureux en silence alors que tous les autres ont le bonheur bruyant ». Plus loin, elle raconte comment elle est tombée amoureuse de Colette « avant de lire un seul de ses livres » ou confesse son admiration pour Marguerite Duras.

Ailleurs, elle fait l’éloge des « creepers », la chaussure peut-être la plus emblématique de la mode rock, des Rolling Stones à The Cure (aujourd’hui portée par Rihanna), qui ne se porte jamais mieux que sans chaussettes. « J’ai la certitude depuis toujours que les hommes et les femmes qui portent leurs chaussures sans chaussettes ont tout pour devenir mes amis et mes amants. » Notamment parce que ne « pas mettre de chaussettes, c’est être vif et léger. Ne pas mettre de chaussettes, c’est ne pas faire semblant de croire que l’amour dure toujours ».

Entre une déclaration d’amour aux citrons et un essai sur la photographe Francesca Woodman, qui, « comme toutes les filles et toutes les femmes, veut échapper au cadre », Deborah Levy rend aussi un puissant hommage à l’écrivain J. G. Ballard (Crash !, L’empire du soleil).

On y trouve également un beau texte consacré à l’autrice de La bâtarde,Violette Leduc, pour qui, rappelle-t-elle, la fin d’une histoire d’amour marque aussi la fin d’une tyrannie.

Sa position à propos du sexe oral ? « Un sport génial qui devrait faire partie des Jeux olympiques. Contrairement au lancer de javelot ou au saut en hauteur, tout le monde en est capable. Et on n’a jamais dû détruire la moindre maison pour y construire un stade où pratiquer ce sport. »

Impertinente, éclectique, pleine d’humanité, avec toujours malgré elle un zeste de joie et de sagesse. Ce qu’on aime avec Deborah Levy, c’est que l’ordinaire n’est jamais, justement, ordinaire.

La position de la cuillère Et autres bonheurs impertinents ★★★ 1/2 Deborah Levy, traduit par Nathalie Azoulay, Éditions du sous-sol, Paris, 2023, 208 pages