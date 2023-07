«Papineau l'incorruptible, tome 2»: la profondeur libérale oubliée

Par le tome 2 de son Papineau l’incorruptible, Anne-Marie Sicotte, historienne et créatrice littéraire, termine la première biographie complète de Louis-Joseph Papineau. Elle intitule le volume Le président rebelle (1833-1871) et préfère à l’anglicisme de l’époque « orateur de la Chambre » le mot « président » de l’Assemblée législative du Bas-Canada (futur Québec), poste auquel Papineau est élu en 1815 par les députés, avant d’être déclaré hors la loi en 1837.

Revenu d’exil en 1845 après avoir été amnistié de la proscription prononcée contre lui par le pouvoir colonial britannique, Papineau est élu en 1848 député au Parlement du Canada-Uni. Anne-Marie Sicotte résume la situation sur un ton mordant. « Rien n’a vraiment changé », écrit-elle, hormis une chose capitale : les libéraux du Haut-Canada (futur Ontario) sont plus conservateurs, à l’instar des Canadiens français du Bas-Canada devenus ministres du Canada-Uni.

La biographe tient, me dit-elle, « à redresser une distorsion faite par tant d’historiens : les réformistes du Canada-Uni, après 1841, auraient apporté l’incommensurable bienfait du gouvernement responsable. Or, poursuit-elle, les patriotes réclamaient bien avant eux un exécutif responsable devant les élus, plutôt que responsable devant le gouverneur et Londres ».

Elle conclut : « Le gouvernement réformiste, et avec lui Louis-Hippolyte La Fontaine et George-Étienne Cartier, a été encensé à tort par des générations d’historiens. » Le chercheur Georges Aubin, spécialiste de la famille Papineau, abonde dans ce sens. Il se réjouit, me confie-t-il, de constater qu’« Anne-Marie Sicotte cite abondamment les écrits d’Amédée Papineau », ce fils aîné de Louis-Joseph qu’il a fait connaître.

« Amédée, explique-t-il, a malheureusement été négligé par à peu près tous les biographes de Papineau. Pourtant, son Journal d’un Fils de la liberté et ses autres journaux intimes contiennent de précieux renseignements sur son père. »

Papineau « exhale son dernier soupir » dans son manoir seigneurial de Montebello, deux semaines avant son 85e anniversaire, raconte la biographe. « Sa fille, la très catholique Ézilda, ajoute-t-elle, se chagrine de voir son père mourir en déiste plutôt qu’en chrétien, mais lui baise le front. » Le rêve de Papineau que tous les êtres humains fraternisent tarde à se réaliser. En 1849, amèrement déçu par le futur Ontario, il le voyait, selon Anne-Marie Sicotte, « souillé et vénal, sans “la moindre intégrité politique” ».

Derrière Papineau, des vers de Louis Fréchette seraient gravés à la base d’une colonne toscane, “emblème de son caractère”. Ces vers : “Il fut toute une époque, et longtemps notre race / N’eut que sa voix pour glaive et son corps pour cuirasse”.

Sur l’épitaphe de Papineau, à Montebello, on lit : « chef du Parti libéral pendant 40 ans ». Âme de la modernité politique, il a fondé, de fait, ce parti, du moins au Canada français, et son fidèle disciple, le poète Louis Fréchette, dénonça, dès 1866, le reniement de nos députés tenants de la Confédération par le mot cru de « traîtres ».

Papineau l’incorruptible, tome 2 Le président rebelle (1833-1871) ★★★★ Anne-Marie Sicotte, Carte blanche, Montréal, 2023, 640 pages