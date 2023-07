Décédée le 10 mai dernier, à 70 ans, des suites d’un cancer, l’autrice de romans à saveur historique et austenienne de coeur Diane Lacombe n’a pas chômé au cours de la dernière année malgré la maladie. En plus de signer la version anglaise de son roman La châtelaine de Mallaig (VLB, 2002) et de relater la vie de ses ancêtres dans La dent de louve (Laurent Lavigne, 2023), la native de Trois-Rivières livrait un charmant récit évoquant Orgueil et préjugés, deJane Austen, et Les quatre filles du docteur March, de Louisa May Alcott. Là s’arrête toutefois la comparaison. « Les quatre filles du notaire Hart ont accueilli le dévoilement de la liste définitive des invités avec résignation. » Certes, on y trouve des bals où l’on danse avec une pudeur toute victorienne et quatre filles à marier qui rêvent d’amour et d’émancipation, hélas ! les dénouements sont télégraphiés, les descriptions, sommaires, les personnages, grossièrement ébauchés et la qualité du français laisse grandement à désirer.

Les quatre filles du notaire Hart ★★ Diane Lacombe, Québec Amérique, Montréal, 2023, 278 pages