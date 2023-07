«Notre Colette», Frédéric Maget

Après Les 7 vies de Colette (Flammarion, 2019), Frédéric Maget, grand spécialiste de l’oeuvre de l’incontournable femme de lettres française, propose 10 portraits de cette merveilleuse amoureuse de la nature et des bêtes par autant de lectrices, les unes célèbres, les autres méconnues. S’étant livré à un admirable travail monacal, lequel n’est pas sans rappeler celui de la journaliste Geneviève Dormann, à qui l’on doit la remarquable biographie Amoureuse Colette (Herscher, 1984), l’auteur fait ainsi revivre Colette à divers âges de sa vie, mais également des femmes dont elle a marqué l’existence, à distance ou dans l’intimité, à travers les mots mêmes de la romancière et de ses lectrices. Ainsi retrouve-t-on les de Beauvoir, Duras et Sagan en leur jeune temps, une Audrey Hepburn en début de carrière, une Marilyn Monroe nimbée de mystère, sa fille, Colette de Jouvenel, quelque peu amère… En résultent 10 récits singuliers unis par l’essence de la sensuelle autrice des Claudine, du Blé en herbe et de La vagabonde.

Notre Colette ★★★ 1/2 Frédéric Maget, Flammarion, Paris, 2023, 274 pages