Sortez vos lecteurs de code QR pour voir Queen Ka sur scène. Ainsi, intercalées entre les textes, les images et la voix de la performeuse nous sont accessibles. Par ailleurs, on accède à ces textes et aux imprimés. Livre riche en ce sens, découverte pour ceux qui ne l’ont pas suivie de visu. Si la grande révolte de ces interventions avait un ton neuf, elle devient édulcorée par l’habitude. Ce qui heurtait fait redite. À maints égards remarquable, l’énergie fulgurante du témoignage induit cette poésie de l’oralité mal embouchée, faisant du cumul l’essence même de cette insistance obsessive. Mais, veut, veut pas, les clichés s’immiscent, comme ce « bruit qui contamine étouffoir de nos sens ». Des descriptions plus appuyées comme le fait d’« écrire sur notre linge qui se mélange dans la laveuse [s]a brassière passionnée qui ramasse tout ce qui spinne ». Il fut un temps où on se pâmait d’émoi devant ces tourbillons, maintenant cela est aussi anodin qu’une fleur jolie dans le printemps joli. Mais ces 15 ans d’un travail dans l’extrême vérité forcent l’admiration.

Queen Ka sur papier Anthologie 2005-2020 ★★★ Elkahna Talbi, Somme toute « La scène », Montréal, 2023, 224 pages