« Je suis jeune, riche et cultivé ; et je suis malheureux, névrosé et seul. » Fritz Zorn (nom de plume de Fritz Angst, qui signifie en allemand « peur » ou « angoisse ») est mort d’un cancer à l’âge de 32 ans, en 1976, au bout du « chemin morose » de sa vie et quelques mois après avoir achevé Mars, le récit de sa brève existence et son unique livre. Radioscopie pleine de colère d’une famille issue de la grande bourgeoisie de la « Rive dorée », la rive droite du lac de Zurich, implacable procès à charge contre ses parents, et par extension de toute la Suisse, Mars raconte une enfance où tout allait toujours trop bien, vécue dans une version entretenue et « mensongère » de la réalité. Car pour Zorn, qui se qualifie de « révolutionnaire passif », le cancer est d’abord « une maladie de l’âme », le fruit pourri de son éducation et de sa névrose. Une nouvelle traduction de l’ouvrage (paru en allemand en 1977) rend à ce livre culte toute sa force de frappe. Un appel à l’embrasement et à crever le silence.

Mars ★★★★ Fritz Zorn, traduit par Olivier Le Lay, Gallimard, Paris, 2023, 320 pages