Notre sélection de bandes dessinées du mois de juillet

Une enfance sous les cheminées

Après avoir consacré une partie de son travail des dernières années à des adaptations romanesques, dont 1984, de George Orwell (Michel Lafon, 2021), et L’homme invisible, de H. G. Wells (Du long bec, 2018), voilà que l’auteur français Frédéric Pontarolo (Sapiens, Glénat, 2005) nous présente un album coup-de-poing inspiré de son enfance. Avec Deux Roméo sous un arbre, Pontarolo prend pour prétexte un voyage en voiture avec sa soeur, en route vers leur Lorraine natale à la suite du décès de leur père, pour nous raconter une enfance en gris et bleu acier, triste au point d’en devenir sordide. Il est impossible de ne pas penser à Léolo, chef-d’oeuvre de Jean-Claude Lauzon, folie presque salvatrice en moins, à la lecture de cette histoire qui peut paraître, à première vue, comme une ode à l’imaginaire enfantin, mais qui devient une exploration de la grande mélancolie d’une jeunesse laissée à elle-même. Le dessin, dur et étouffant, porte ce récit duquel le lecteur ne peut sortir tout à fait indemne.

François Lemay

Deux Roméo sous un arbre

★★★1/2

Frédéric Pontarolo, Michel Lafon Canada, Montréal, 2023, 208 pages

Un beau grand tour de vélo

Deux amis à la croisée des chemins, qui décident de tout plaquer, le temps d’une semaine, le temps de partir de Paris vers l’aventure (ici, la Bourgogne), histoire de voir s’ils n’y sont pas. Parce que comme le disait Einstein : « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas tomber. » Voilà donc ce que nous racontent le scénariste Simon Boileau et l’illustrateur Florent Pierre, lauréats du premier prix de BD numérique au Festival d’Angoulême en 2020, dans La ride, leur premier album, alors qu’ils se mettent eux-mêmes en scène dans cette pas si folle odyssée qui les verra se frotter aux intempéries, aux crevaisons, et même à un groupe de cyclistes enragés qui décident de leur faire la course. Ici, pas de grandes révélations sur la vie, seulement deux amis qui se retrouvent le temps d’une parenthèse aux magnifiques dessins, simples et ronds, aux couleurs remarquables. Pour le plaisir des yeux, et pour se dire qu’il n’est peut-être pas trop tard pour faire la même chose…

François Lemay

La ride

★★★

Simon Boileau et Florent Pierre, Dargaud, Paris, 2023, 108 pages

On ne change pas

Acacio do Nascimento sent qu’il n’est pas un garçon comme les autres. Le soccer ne l’intéresse pas, ni jouer au cowboy. Dans le Brésil des années 1960, ses parents, conservateurs, religieux et terrorisés à l’idée d’avoir un fils homosexuel soumettent l’enfant à différentes thérapies de conversions. De l’adolescence à l’âge adulte, on suit la mise en abîme d’un être victime de l’intolérance et des préjugés au coeur d’une société fracturée. Signé par Mário César, ce magnifique et douloureux roman graphique à valeur documentaire, qui se déroule sur plus de 50 ans, narre avec finesse la lente et douloureuse libération intérieure d’un homme, au prix de mille sacrifices. L’esthétisme parfois naïf de cette bédé aussi poignante qu’essentielle emprunte au comic américain avec un jeu de couleurs dichotomiques, le bleu pour les scènes correspondant aux normes dites masculines et le rose pour les féminines, car c’est dans cet univers binaire qu’Acacio se débat constamment afin de trouver son chemin.

Ismaël Houdassine

La cure

★★★★

Mário César, traduit par Daniel Matias, Éditions iLatina, Ustaritz, 2023, 296 pages

Expédition Grand Nord

Edmond Baudoin et le dessinateur Troubs ont parcouru l’Arctique canadien, du Nunavut au Labrador. En chemin, les deux Français ont recueilli des dizaines de témoignages et d’histoires sur la réalité des Inuits. En résulte une oeuvre lucide et profondément humaine qui pose ses projecteurs sur des destinées à la fois lumineuses et sombres. Évitant le piège du récit de voyage touristico-romantique habité par les fantasmes de l’Arctique, les auteurs font preuve de respect envers les habitants du cercle polaire. La diversité des points de vue offre d’ailleurs un regard assez fidèle du quotidien des gens rencontrés en chemin. Chacun y va de son expérience, racontant un morceau de vie propre aux Inuits, tels les défis environnementaux, la peur de la perte de la culture autochtone ou la force des traditions. On est frappé par l’incroyable résilience d’un peuple dont le mode de vie a été profondément bouleversé au cours du siècle passé par la colonisation européenne et la sédentarisation forcée.

Ismaël Houdassine

Inuit

★★★1/2

Edmond Baudoin et Troubs, L’Association, Paris, 2023, 176 pages