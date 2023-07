Le Renard perché : les bons livres entre les bonnes mains

Au cours des prochaines semaines, Le Devoir propose une incursion dans des librairies indépendantes uniques et ancrées dans leur communauté pour faire découvrir les histoires, les rêves et les coups de coeur de celles et ceux qui les portent à bout de bras. Aujourd’hui, on vous présente Le Renard perché, une librairie spécialisée en littérature jeunesse.

Raphaëlle Beauregard et Mélissa Boudreault ont toujours su qu’elles travailleraient dans le milieu du livre. Déjà, enfants, elles dévoraient albums, romans et bandes dessinées, émerveillées par les possibilités de l’imaginaire. Toutes deux ont choisi des études en lettres, avant de travailler dans des librairies, des maisons d’édition et des salons du livre.

Puis, en 2019, les astres s’alignent. Mélissa Boudreault, qui travaille alors dans une librairie indépendante, doit partir en congé de maternité. Sa collègue, Catherine Chiasson, embauche Raphaëlle Beauregard pour la remplacer temporairement. Entre les trois femmes, c’est le coup de foudre. Raphaëlle raconte : « J’étais triste parce que je n’aurais pas la chance de travailler avec Mélissa. Finalement, nous sommes devenues amies, un trio rallié par sa passion commune pour la littérature jeunesse. On s’est mises à rêver d’un lieu, unique, qui rapprocherait les lecteurs des livres. Je prends toujours énormément de temps pour prendre des décisions, mais lorsque les filles ont lancé l’idée de la librairie, je n’ai pas hésité une seule seconde. »

Quelques mois plus tard, les trois amies trouvent un local, à l’angle d’Ontario et de Nicolet, dans l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. « Chaque fois que la société de développement faisait un sondage auprès des résidents pour connaître les commerces désirés dans le quartier, on retrouvait un restaurant indien, une poissonnerie et une librairie, raconte en riant Mélissa Boudreault. Le besoin était criant. »

Les jeunes avant tout

Le 1er janvier 2021, en pleine pandémie de COVID-19, les complices obtiennent les clés de ce qui allait devenir Le Renard perché. Dès cette première journée, elles commencent à rêver et à esquisser des plans pour une librairie généraliste, avec une attention particulière portée à la littérature jeunesse. « C’est un de mes plus beaux souvenirs », précise Mélissa Boudreault.

Pourquoi cette passion pour les livres pour enfants ? « Les albums jeunesse sont des fenêtres sur le monde, de petites oeuvres d’art accessibles, qui aident à développer l’imaginaire, la tolérance et la sensibilité à la beauté. C’est merveilleux de voir un enfant s’ouvrir à d’autres réalités, se questionner sur le monde et sur ses émotions. »

« Pour nous, ça allait de soi de donner une touche jeunesse à notre librairie. Même si on offre des livres pour tous les angles, cette spécialité nous a permis d’aller chercher un petit grain de folie, de créer un endroit coloré, magique, éclaté, à notre image », ajoute Raphaëlle Beauregard.

L’endroit est en effet magnifique. Illuminés par des touches vert sauge, jaune soleil et rose saumon, les présentoirs mettent en valeur des albums jeunesse qui ont tout de petits chefs-d’oeuvre. Une section adulte présente des titres choisis avec soin. Des fenêtres, des cachettes, et même une petite tente… tout est pensé pour offrir aux petits et aux plus grands des moments pour connecter avec les livres et laisser aller leur curiosité. De plus grands espaces sont également prévus pour recevoir des lancements, des séances de dédicaces ou des heures du conte en pyjama. Les chanceux peuvent même y trouver des exemplaires dédicacés, à offrir en cadeau ou à garder précieusement dans leur bibliothèque personnelle.

L’importance des liens

Le Renard perché n’a pas mis beaucoup de temps à devenir un incontournable pour les résidents du quartier. Les libraires connaissent plusieurs des clients par leurs noms et ont le privilège de voir des enfants grandir, découvrir le plaisir de la lecture et développer leurs propres intérêts. Elles se font aussi un point d’honneur de donner une vitrine aux auteurs et illustrateurs du coin, et de devenir un véritable lieu de transmission, un point de rencontre culturel.

Les propriétaires collaborent avec plusieurs organismes afin de faire la promotion de la lecture, en plus d’organiser des activités extérieures avec la Société de développement du quartier. Un partenariat avec le théâtre Denise-Pelletier leur permet aussi de faire la promotion de pièces de théâtre publiées sous la forme de livres et de pousser la réflexion du public à l’aide d’ouvrages connexes.

Leurs événements attirent d’ailleurs toujours un grand nombre de visiteurs. « Un vendredi soir, il y a deux semaines, on avait prévu une heure du conte, raconte Raphaëlle Beauregard. Il pleuvait des cordes. Je pensais que ce serait un flop. Or, la librairie était pleine à craquer. C’était tellement touchant de voir ce qu’on avait accompli. Le même soir, Mélissa nous a demandé d’être les marraines de son fils Émile, grâce auquel on s’est rencontrées. C’était la cerise sur le sundae. »

Ce que les trois fondatrices préfèrent de leur métier ? Tisser des liens et trouver de petits morceaux qui font du bien, qui rassurent, qui réconfortent, qui font avancer et réfléchir, qui comblent un besoin sous la forme de livres.

« La lecture est un geste tellement personnel. Chaque livre résonne différemment d’une personne à l’autre. En nous confiant ce qu’un livre leur a fait ressentir, ou comment il les a aidés dans une période difficile, les clients nous permettent d’entrer dans cet espace privé. C’est la même chose avec les familles, qui traversent avec nous les étapes de développement dans lesquelles elles souhaitent accompagner leurs enfants. C’est difficile de ne pas avoir une relation authentique avec les gens quand ils te donnent accès à leur intimité », souligne Mélissa Boudreault.

« Nous sommes un peu comme des pharmaciens de l’âme. Il n’y a rien de plus magique que de mettre les bons livres entre les bonnes mains », ajoute sa collègue.

Les coups de coeur de Raphaëlle Beauregard et de Mélissa Boudreault Le livre qui m’a donné envie de lire Raphaëlle : Marilou Polaire de Raymond Plante (La courte échelle, 2009) et Tobie Lolness de Timothée de Fombelle (Gallimard, 2006) Mélissa : Un monstre dans les céréales de Marie-Francine Hébert (La courte échelle, 1988) et la série Frissons (Héritage) Le livre que je recommande le plus souvent R : La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot (Les Herbes rouges, 2019) et Mimose et Sam de Cathon (Comme des géants, 2016) M : Le bain de Berk de Julien Béziat (École des loisirs, 2016) Le livre qu’on me demande le plus souvent Là où je me terre de Caroline Dawson (Remue-ménage, 2020), Kukum de Michel Jean (Libre expression, 2019) et Une femme extraordinaire de Catherine Éthier (Stanké, 2022) Mon auteur préféré R : Annie Ernaux M : Jacques Goldstyn Ma recommandation du moment R : Mise en forme de Mikella Nicol (Le Cheval d’août, 2023) M : Gervais et Conrad d’Iris Boudreau (Les 400 coups, 2023)