Denise Bombardier, autrice, frondeuse des critiques

Denise Bombardier était-elle une écrivaine polygraphe ? Ou une journaliste écrivaine ? Comme le rappelle l’essayiste Patricia Smart, l’écrit a toujours été au coeur de sa vie. Seulement côté livres, Denise Bombardier aura signé plus d’une vingtaine d’ouvrages, allant de l’autobiographie à l’essai, du roman à la biographie de Céline Dion, scorant quelques succès de librairie, terminant par ses mémoires, Une vie sans peur et sans regrets (Plon, 2018).

Journaliste réputée et « personnage hautement médiatisé, Denise Bombardier amorce sa carrière littéraire en publiant Une enfance à l’eau bénite (Seuil, 1985) », comme le contextualisait Chantal Savoie dans la revue Spirale du printemps 2002, alors que la professeure de l’UQAM étudiait encore les ouvrages à succès féminins.

Mme B. écrit dans ce livre ses souvenirs d’enfance romancés. Suivra le roman Tremblement de coeur (Seuil, 1990), où « Françoise est une battante. Aussi forte qu’un homme, meilleure qu’un homme, pire parfois. En affaires comme en amour. »

Le résumé de l’endos du livre poursuit : « Mais dans les nuits solitaires des palaces glacés où la mènent des négociations internationales, les peurs se lèvent, ses fantômes lui rendent visite, les miroirs reçoivent d’étranges confidences. Survient A., homme à haut risque. »

Tant de haine

« Parée d’une puissante “aura médiatique” où qu’elle aille et quoi qu’elle fasse », poursuivait Mme Savoie, « sa position de départ dans la course à la reconnaissance littéraire s’inscrit en faux contre l’idée qui voudrait qu’on entre en littérature comme dans une église, en se signant (à l’eau bénite ?) et en silence. »

Une entrée qui aura donné à Mme Bombardier une grande assurance littéraire, du moins en entrevue. « Les gens qui n’ont pas de gros ego n’écrivent pas de livre, c’est sûr », relativisait-elle en entrevue au Devoir en 1999.

« Quand j’écris, je me laisse porter par l’émotion, par l’imagination, et ma mémoire fait le reste », disait-elle alors, ajoutant goûter la liberté donnée par le roman « d’amplifier certains caractères, d’en adoucir d’autres, d’en créer de toutes pièces ». « Je n’envisage pas ma vie sans écriture », poursuivait-elle autour de la sortie d’Aimez-moi les uns les autres (Seuil), « parce qu’au fond, je suis quelqu’un de très angoissé ». « Je crois fermement que l’angoisse est le moteur de la création », ajoutait-elle dans la foulée.

Contre-point de cette assurance ? Pratiquement chaque parution de Denise Bombardier suscitera une haine critique, qui intéressera la chercheuse Chantal Savoie fin 1990. « Pourquoi déverser l’hostilité à pleines pages alors que de nombreux ouvrages jugés mauvais ou insignifiants passent tout simplement inaperçus ? » demande alors la spécialiste des pratiques littéraires des femmes, fascinée par cet affrontement « qui surpasse allègrement la somme des objections de la critique à l’endroit de la prose comme de l’auteure ».

Des exemples ? Ils abondent. Réginald Martel, dans La Presse en 1990, titre sa critique de Tremblement de cœur « N’importe qui peut écrire, mais n’importe qui n’est pas pour autant écrivain ! ». Jean-François Chassay, dans Spirale, y va de son côté d’un « il ne suffit pas de savoir accorder ses verbes pour faire une oeuvre littéraire ».

Stanley Péan quitte son rôle de chroniqueur à La Presse en juin 2002 quand le journal refuse de publier sa critique de Ouf ! (Albin Michel, 2002), qu’il fera paraître dans Les libraires. « Je regrette de ne pouvoir louanger ici cette médiocre “harlequinade”, d’autant plus qu’un confrère m’avait promis une caisse de Veuve Cliquot si par miracle le livre se révélait le chef-d’oeuvre impérissable que l’on attend tous de Mme B. », concluait-il.

Encore, pour illustrer la continuité des réactions ? L’auteur français Éric Chevillard signait une brillante pépite négative dans Le Monde en 2012, sur L’Anglais (Robert Laffont, 2012), où Denise Bombardier relate son histoire d’amour et son mariage avec un jeune Anglais lettré. « La littérature, il faut la comprendre, a choisi de ne pas s’en mêler », écrit-il.

En nos pages, Christian Desmeules, pour le Dictionnaire amoureux du Québec (Plon, 2014), soulignait que le livre ne s’adresse pas à nous, mais aux Français, et y voyait un « festival du raccourci et du sophisme ».

Fouillant les archives, on trouve facilement plusieurs décennies de critiques négatives, qui jamais ne semblent démonter Denise Bombardier, bien au contraire.

Et pourtant, elle vend

Le défaut principal des livres de Mme Bombardier ? Être des succès de librairie, au moins pour les premiers ouvrages, nommait Mme Savoie. Une enfance à l’eau bénite se serait vendu à plus de 45 000 exemplaires. Mais les résistances envers son oeuvre viseraient aussi les « rapports entre la littérature québécoise et la littérature française », et « la valeur marchande de la littérature à l’ère de la société médiatique ».

Les premières publications de Denise Bombardier au Seuil, maison française, « de même que le recours à la sanction de la critique française pour contrer les attaques du milieu littéraire québécois, ainsi que le folklorisme implicite dans le recours à un destinataire français » reviennent régulièrement comme argument dans la presse québécoise.

La visibilité de l’autrice, qui sait ouvrir les portes des médias français influents comme l’émission Apostrophes, animée par Bernard Pivot, agace aussi visiblement et suscite l’envie. Comme le fait que Mme B. arrive à faire l’événement. La recherche qu’elle avait faite pour sa biographie de Céline Dion, L’énigmatique Céline Dion (Fixot, 2009) suivant la vedette dans sa tournée, avait aussi provoqué son lot de bémols et de ricaneries.

Denise Bombardier « avait beaucoup de courage, car elle disait ce qu’elle pensait », a mentionné au Devoir Patricia Smart, autrice de De Marie de l’Incarnation à Nelly Arcan. Se dire, se faire par l’écriture intime (Boréal). « Je pense en particulier à sa dénonciation de Gabriel Matzneff », justement à Apostrophes.

« Elle a été attaquée par tout le monde ensuite. Je pense que ce sont ses articles qui sont à retenir, qui seraient le meilleur de ses écrits », croit Mme Smart.

Chantal Savoie, qui n’a pas continué à suivre le chemin littéraire de Denise Bombardier dans les années 2000, a tenu à rappeler que dans le premier livre de Dany Laferrière, Comment faire l’amour à un nègre sans se fatiguer (VLB, 1985), est décrite la réception imaginaire du roman, avec des réactions de Réginald Martel et de Jean-Éthier Blais, ainsi qu’une entrevue avec Denise Bombardier à son émission Noir sur blanc.

Autrice, Denise Bombardier ? Oui. Et définitivement personnage, frondeuse et polémique, également.