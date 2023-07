L’écrivain Louis Gauthier n’est plus

L’auteur et ancien président de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) Louis Gauthier est décédé mercredi à l’âge de 78 ans, ont confirmé ses proches au Devoir. Emporté par un cancer, il lègue une « oeuvre unique […] coiffée d’humour et de poésie », que l’on « connaît peu ».

Discret, particulièrement dans ses derniers instants, Louis Gauthier était quelqu’un « d’exceptionnellement gentil ». Une « délicatesse » qui s’est ressentie alors qu’il était président de l’UNEQ, de 1996 à 1998. « C’était un président qu’on pourrait dire, pas politique. Un président amoureux des livres, amoureux des auteurs, qui lisait énormément », se souvient l’écrivain et ami de M. Gauthier, Stéphane Despatie. « Il disait ce qu’il pensait avec humour. »

Né en 1944, Louis Gauthier a d’abord étudié en philosophie à l’Université de Montréal. Une formation qui ne l’a « jamais quitté », raconte la comédienne Julie Vincent. Il « avait une quête poétique, philosophique, spirituelle et aussi un humour absolument inclassable dans la vie et dans son écriture », se souvient celle qui l’a rencontré par hasard dans la rue alors qu’elle « n’avait pas encore vingt ans ».

« Je lisais un livre qui s’appelait Anna et j’étais complètement envoûtée par cette lecture. […] J’ai commencé à lui [en] parler […], et il m’a dit “c’est moi qui l’ai écrit”. » S’en est suivie une relation qui a duré trois ans.

Après Anna (1967), Les aventures de Sivis Pacem et de Para Bellum, tome I (1970), Les grands légumes célestes vous parlent (1973) et Souvenir du San Chiquita (1978), Louis Gauthier s’est consacré à des récits de voyage.

Il publie chez VLB Voyage en Irlande avec un parapluie (1984) et Le pont de Londres (1988) avant de faire une pause pendant treize ans. En 2002, Voyage au Portugal avec un Allemand, publié chez Fides, lui a valu le Grand Prix littéraire de la Ville de Montréal.

Dans ses livres aux « titres emblématiques de son imaginaire », il « se positionne comme le Québécois qui voyage, qui cherche à se construire et à se déconstruire », souligne l’actrice.

Construire et déconstruire, c’est aussi ce que faisait l’écrivain avec ses oeuvres, qu’il « relisait énormément ». Chaque mot était choisi minutieusement, un héritage de sa carrière en publicité, qui lui a donné un « sens de la formule ».

« J’avais l’impression qu’il sacralisait [la publication]. Il n’avait absolument pas la publiïte aiguë », raconte M. Despatie. « Il traduisait, faisait des mandats, […] il avait zéro problème à fournir rapidement. Mais pour ce qui est de ses propres textes, il avait une grande pudeur. »

« Je me souviens aussi qu’il disait souvent “il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais il n’y en a pas assez qui lisent”. Donc, il avait ce souci-là », ajoute-t-il.

Si Louis Gauthier n’a jamais parlé à M. Despatie de projets littéraires après son dernier livre en 2011 — et quelques poèmes publiés dans la revue Exit —, il a confié l’hiver dernier à Mme Vincent songer à un retour. « Il était très modeste, alors je me doute que m’ayant dit ça, il devait avoir de nombreux feuillets, de nombreux inédits. »

Mais pour l’instant, « tournons-nous vers ses livres », lancent ses deux amis. « C’était un grand, puis même s’il était en publicité, il n’a pas joué de ces pitons-là. On le connaît peu, je trouve », estime M. Despatie, appelant à ce que les oeuvres de Louis Gauthier soient plus visibles en librairie.

Louis Gauthier laisse dans le deuil sa conjointe, Janick Couture, ses enfants, Philippe et Geneviève, ainsi que ses amis du milieu littéraire.