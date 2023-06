«De la responsabilité des intellectuels»: la première victime d’une guerre, c’est toujours la vérité

Alors que la guerre du Vietnam fait rage, un linguiste du MIT du nom de Noam Chomsky jette un pavé dans la mare avec la publication d’un court essai titré De la responsabilité des intellectuels dans les pages du New York Review of Books. Plusieurs années plus tard, l’ouvrage vient d’être publié en français pour la première fois avec de nouveaux textes et réflexions sur l’état actuel du monde.

En 1966, Chomsky donne une conférence devant des étudiants de Harvard. Le conflit s’intensifie en Asie du Sud-Est et l’universitaire, alors peu connu du grand public, invective les universitaires et scientifiques, leur reprochant leur soumission au pouvoir politique. Cette allocution, condensée de la pensée « chomskyenne », servira de base à cet ouvrage considéré comme le plus influent de la littérature antiguerre de la période de la guerre du Vietnam.

Dans la même veine que Dwight Macdonald, rédacteur en chef et éditeur influent qui s’était déjà interrogé sur la question de la responsabilité de la guerre dans une série d’articles parue en 1945 dans la revue Politics, Chomsky met alors en lumière plusieurs questions troublantes sur la relation des intellectuels avec les démocraties capitalistes.

La première victime d’une guerre, c’est la vérité, disait l’écrivain Rudyard Kipling. Quelles sont alors les responsabilités morales particulières des intellectuels, étant donné les privilèges uniques dont ils jouissent ? se demande Chomsky.

La réponse paraît évidente : les intellectuels se doivent de « dire la vérité et de dénoncer les mensonges », croit l’activiste américain. Ce dernier interpelle ceux qui ont « le loisir, les infrastructures et la formation nécessaires pour rechercher la vérité qui se cache derrière le voile de distorsion et d’altération, d’idéologie et d’intérêt de classe à travers lequel les événements de l’histoire en cours sont présentés ».

En effet, pour Chomsky, les intellectuels occidentaux qui refusent de signaler les crimes des puissances occidentales portent une faute plus grande que ceux qui vivent en dictature, puisque ces derniers s’exposent à des sanctions lourdes « alors que les nôtres n’ont que leur servilité à faire valoir ».

Les lecteurs de Chomsky reconnaîtront son style impétueux, mais méthodique, avec lequel il met en lumière le fossé entre le discours officiel et la pratique des gouvernements américains successifs, qu’ils soient démocrates ou républicains.

L’ouvrage est à ce titre ponctué de réflexions sur l’impérialisme américain, les interventions en Amérique latine, notamment au Chili, avec le renversement du président démocratiquement élu Salvador Allende, soutenu par la CIA. L’auteur met à nu les discours relayés par les intellectuels de l’époque qui se contentent de reprendre la doxa des officiels.

Avec cet essai, Noam Chomsky pose les premiers jalons de sa pensée politique. L’auteur de Qui mène le monde ? dénonce au fil des pages avec un ton direct et sans fioriture ce qu’il nomme le « moralisme hypocrite du passé ». Il pointe également du doigt les actes destructeurs des gouvernements américains aux quatre coins de la planète et le silence parfois complice de certains penseurs conformistes de l’époque.

L’intérêt de ce court essai bien argumenté et qui n’a visiblement pas pris une ride réside sur son incroyable actualité. L’ouvrage jouit d’ailleurs d’une édition complétée par les commentaires et adaptations que l’auteur a donnés à l’occasion de son cinquantenaire. Chomsky aborde ainsi la fameuse « guerre contre le terrorisme » et les « interrogatoires brutaux » commis sur les prisonniers durant les années Bush (2001-2009). Chomsky consacre un long passage sur les conséquences du 11 septembre 2001, qui a permis la militarisation des États-Unis à des niveaux inédits.

De la responsabilité des intellectuels ★★★★ Noam Chomsky, traduit par Laure Mistral, éditions Agone, Paris, 2023, 176 pages