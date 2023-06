Kafka, un champ de ruines

Il y a 99 ans, le 3 juin 1924, l’auteur du Procès mourait à l’âge de quarante ans et onze mois d’une tuberculose laryngée dans un sanatorium près de Vienne. Jamais marié — mais fiancé trois fois, dont deux avec Felice Bauer —, sans enfants, Franz Kafka a vu trois fois la mer et a connu une guerre mondiale.

Né à Prague en 1883 au sein d’une famille juive d’expression allemande, sous-chef de service à l’Office d’assurances contre les accidents de travail, il avait fait de la littérature le centre de sa vie. Sans jamais l’avoir su, il est l’un des écrivains majeurs du XXe siècle.

Dans l’édition de son oeuvre complète, les textes que Kafka estimait avoir terminé ne comptent que pour 350 pages. En ce qui concerne le reste, les milliers de pages de journaux, les 1500 lettres, quelques récits et trois romans inachevés, peut-être mourrait-il une seconde fois en sachant que nous pouvons aujourd’hui le lire — merci à son ami Max Brod qui a choisi d’ignorer sa volonté.

« Au moment où Kafka attire plus l’attention que Joseph K., le processus de la mort posthume de Kafka est annoncé », écrit Milan Kundera dans L’art du roman. Et si toute biographie est périlleuse, celle de Kafka représente un défi d’une autre ampleur. Une prouesse que l’Allemand Reiner Stach réussit de manière passionnante, racontant cette vie trop brève et « sans histoires » en trois tomes de 900 pages chacun, parus en allemand entre 2002 et 2014.

Un monument qui semble faire écho à la densité intérieure de Kafka qui, pourtant, comme écrivain, « laisse derrière lui un champ de ruines ». Si la richesse de son existence s’est déployée pour l’essentiel sur le plan psychique, « dans l’invisible » — impression que renforce la lecture de ses journaux —, il « n’était ni innocent, ni pur, ni désincarné, ni asexué », nous dit son biographe.

De façon inhabituelle, Le temps des décisions commence par le milieu, couvrant les années 1910-1914 (les deux prochains tomes devraient paraître à l’automne 2023 et au printemps 2024), alors que Kafka entreprend son Journal. Des années particulièrement fertiles côté création : Le verdict, Le disparu, La métamorphose, etc. Kafka brûle et jette beaucoup, jongle avec les stratégies pour écrire la nuit. Entre l’appartement de Prague où il vivait avec ses soeurs et ses parents — dont il se sent étranger, tout comme de la grande famille humaine —, entre son travail de bureau et le magasin familial, Kafka se sent coincé, haïssant tout ce qui n’est pas la littérature. « Simplement, c’est pour moi une terrible double vie qui n’a sans doute pas d’autre issue possible que la folie », écrit-il même un jour à son patron.

C’est une période pendant laquelle il nous est possible de suivre à la trace « le grand célibataire de la littérature mondiale », jour après jour ou presque à travers ses lettres et ses journaux. Une matière abondante qui vient s’ajouter à l’horizon historique de l’époque et qui aboutit, sous la plume du biographe, à une saisissante reconstitution de l’univers qui pouvait être celui de Kafka.

Rigoureux, vif et érudit, passionnant sans jamais romancer (« rien n’est inventé »), Reiner Stach fait de Kafka sous nos yeux, paradoxalement, un véritable personnage de roman. Une merveille de biographie.

Kafka, tome 1. Le temps des décisions ★★★★ Reiner Stach, traduit par Régis Quatresous, Le Cherche Midi, Paris, 2023, 960 pages