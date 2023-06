«Rien»: l’apocalypse comme avenir

On n’a plus à présenter Jean-Jacques Pelletier, le coureur de fond du polar québécois. Son oeuvre gargantuesque compte déjà plus de 10 000 pages réparties en plus d’une quinzaine de gros romans, des nouvelles et des essais. Pelletier, c’est un monde en soi, reflet du nôtre. L’univers qu’il a créé au fil du temps est fondé sur la démonstration de la bêtise et de la cupidité des hommes. Et ce tout nouvel opus, Rien..., se situe d’emblée dans la même lignée. C’est un livre dur, implacable et, malheureusement, particulièrement lucide.

Rien... se déroule à un rythme trépidant. Encore une fois, la trame est multiple et déborde rapidement du rayon d’action du SPVM (Service de police de la Ville de Montréal) même si on y retrouve Henri Dufaux et son équipe de jeunes enquêteurs nerds : Kodak, Parano et les trois Sarah dans des rôles un peu différents. Comme pour souligner la dimension et l’importance de l’enquête qui s’amorce, on verra même resurgir d’anciens personnages, comme Natalya et Victor Prose.

Tout ce beau monde fait face, d’entrée de jeu, à un assassinat relié à un cas de violence conjugale, mais Dufaux et son équipe seront bientôt confrontés à la mouvance complotiste et, plus grave encore, à une organisation aux ramifications internationales. Sans divulgâcher quoi que ce soit, on les verra forcés de combattre des gens qui préparent soigneusement l’apocalypse de façon à en profiter au maximum. En tentant de démêler les fils du stratagème qui a des implications au Québec, Dufaux se retrouvera même tuteur, malgré lui, d’une adolescente aux prises avec le syndrome d’Asperger…

Pour raconter tout cela, Pelletier saute d’une intrigue à l’autre avec maîtrise tout en utilisant, comme à l’habitude, des citations tirées des réseaux sociaux et des médias plus « officiels ». C’est sa marque de commerce et il sait s’en servir comme pas un pour souligner d’un trait rouge la béance et la fatuité de ce qui est désormais perçu comme de l’information. C’est d’ailleurs là que surgit une vidéo très compromettante : Dufaux se retrouve au coeur d’une toile d’araignée tissée de toutes pièces et qui fait de lui un pédophile abusant l’adolescente dont il a la garde. Le deepfake est si convaincant que tout bascule.

La preuve est faite, on ne peut même plus se fier à la « vérité » des images… ce qui souligne encore plus à quel point les mots qu’on trouve sur les réseaux sociaux n’ont plus aucun poids. Il faudra donc que Dufaux et son équipe investissent des montagnes de créativité et de persévérance pour réussir à inverser le courant et… « sauver le monde ». Pour le moment.

Au-delà de la complexité de l’intrigue, on notera ici à quel point le complot est orchestré brillamment par ceux qui comptent tirer parti de l’apocalypse. Les références à ce qui est devenu notre réalité quotidienne, particulièrement au dogmatisme suicidaire qui se cache souvent sous le concept de « liberté d’expression », risquent de vous faire frémir…

Rien... ★★★ 1/2 Jean-Jacques Pelletier, Alire, Lévis, 2023, 556 pages