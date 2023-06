À 94 ans, malade depuis des années et perdant peu à peu la parole et le sens de la réalité, Milan Kundera, l’auteur de L’insoutenable légèreté de l’être et de L’art du roman, romancier de l’ironie, de la nuance et de l’ambiguïté, n’est « plus là ». Journaliste au Monde des livres, Florence Noiville a pu pénétrer l’intimité du romancier et essayiste franco-tchèque il y a trente ans. À la fois enquête et essai biographique, Milan Kundera. « Écrire, quelle drôle d’idée ! » mêle souvenirs de ses nombreuses rencontres avec l’écrivain, récits de voyage (à Brno, à Terezín ou à Prague), interviews avec des proches et lecture fine de son oeuvre. Une « promenade littéraire dans l’oeuvre » et dans l’intimité de Kundera, aussi rare que respectueuse, rendue possible grâce à Vera, l’épouse de l’écrivain, « vrai trait d’union entre l’auteur et ses livres », qui lui a ouvert ses archives, son carnet d’adresses et son album photos. Même si « au grand puzzle kundérien, il manquera toujours des pièces »…



Milan Kundera « Écrire, quelle drôle d’idée ! » ★★★★ Florence Noiville, Gallimard, Paris, 2023, 320 pages