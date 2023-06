C’est l’ami solide ou l’oncle moustachu vers lequel on aimerait parfois se tourner pour déplorer avec lui les travers de l’époque, déboulonner, arracher les masques, parler littérature à bâtons rompus. Gustave Flaubert (1821-1880), l’auteur de Madame Bovary, de Bouvard et Pécuchet, auteur aussi de l’une des plus formidables correspondances — malgré les autodafés minutieux — de la littérature mondiale, n’a pas fini de faire couler de l’encre. L’écrivain français Régis Jauffret vient ainsi de passer cinq années en sa compagnie. Après Le dernier bain de Gustave Flaubert (Seuil, 2021), l’auteur des Microfictions nous donne cette fois un Dictionnaire amoureux de Flaubert. De la baignoire à Louise Colet (à qui il décerne le titre de « plus célèbre amante de l’histoire de la littérature »), en passant bien sûr par Maxime Du Camp, la critique, Homais et le tabac, Jauffret, « romancier de la race des conteurs », entreprend de raconter Flaubert comme une histoire, en recadrant à sa façon quelques mythes.

Dictionnaire amoureux de Flaubert ★★★ Régis Jauffret, Plon, Paris, 2023, 480 pages