«Station Goncourt», Arnaud Viviant

On en dit du mal, on les dénigre. En même temps, on les convoite et on les achète. Les prix littéraires soulèvent les passions et, en France seulement, on en compterait plus de deux mille… Dans Station Goncourt. 120 ans de prix littéraires, l’écrivain, journaliste, critique et psychanalyste français Arnaud Viviant (Cantique de la critique) commente et dissèque, parfois sur un ton très personnel, cette institution devenue aujourd’hui centrale dans le paysage éditorial de l’Hexagone, au point de structurer « notre connaissance de la littérature au XXe siècle ». Iconoclaste, clairement champ gauche, l’auteur, qui siège aux jurys du prix Décembre et du prix de Flore — qui comptent parmi les dix grands prix littéraires de l’automne —, donne ici certaines clés pour comprendre leurs moeurs et « leur machiavélique succès ». Affaire d’intérêts ou d’amitiés (et de haines, leur envers bien plus brûlant), renvois d’ascenseur, « organismes vivants » volatils et mortels, les prix sont avant tout une « affaire d’argent », rappelle-t-il, une manière de financement parallèle de la littérature.

Station Goncourt. 120 ans de prix littéraires ★★★ 1/2 Arnaud Viviant, La Fabrique, Paris, 2023, 192 pages